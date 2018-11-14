Şanlıurfa müziği uluslararası alanda tanıtılacak

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 15-18 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan '2018 Uluslararası Geçmişten Günümüze Urfa'da Müzik Sempozyumu ve Etkinlikleri' başlıyor.

Şanlıurfa'da 15-18 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan '2018 uluslararası geçmişten günümüze Urfa'da müzik sempozyumu ve etkinlikleri' başlıyor. Program hakkında basın toplantısı düzenleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, "Müzik şehri Şanlıurfa'nın müzik tarihinin bu sempozyumla uluslararası anlamda tanıtılmasını sağlayacağız" dedi.

Düzenlenecek olan etkinlikler ve sempozyumla ilgili açıklamada bulunan Özçınar, "Şanlıurfa 12 bin yıllık geçmişe sahip bir şehirdir. Şanlıurfa'nın kültürü, gastronomisi, tarihi önemli ve biz büyükşehir belediyesi olarak bu konularda gerekli çalışmaları yaptık. 2018 yılı itibariyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dile getirdiği gibi Şanlıurfa'nın müzik şehri olması hasebiyle UNESCO 'ya başvurusu vardı ve geçici olarak UNESCO tarafından kabul edildi. Şanlıurfa'daki müzik tarihi ile ilgili neler yapabiliriz, Şanlıurfa'nın müzik kültürü ile ilgili bilgi, belge ve dokümanları nasıl toplayabiliriz, diyerek bir araya geldik. Bu anlamda 15 Kasım itibariyle Şanlıurfa'da ‘Uluslararası Geçmişten Günümüze Urfa'da Müzik Sempozyumu' başlayacak" dedi.

Şanlıurfa müzik tarihinin tanıtılacağı bir sempozyum

Konuşmasında sempozyumu düzenlemekteki amaçlarını anlatan Özçınar, "Şanlıurfa'nın arkeolojide yaklaşık 12 bin yıllık geçmiş olan süre içerisinde kazılarda bulunan müzik aletleri, bulunan mozaik ve buluntularla ilgili bir değerlendirme yapılacaktır. Bu anlamda da uluslararası 6 tane bildirimiz var. Bu bildirilerden biri İngiltere'den Orfeyus ile ilgilidir. Şanlıurfa İslam Tarihi öncesi ve sonrası günümüzle ve bu süre içerisinde izlenmiş olduğu yol haritasını bilim adamlarının Urfa müziği ile ilgili bildirileri ile sunulacaktır. Müzikle ilgili Urfa Sıra Geceleri 2011 yılında somut olmayan kültür varlıkları olarak UNESCO tarafından kabul edilmişti ve amacımız farklı alanlarda da UNESCO'da yer alabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

"Farklı müzik kültürleri bir araya getirilecek"

Şanlıurfa müzik tarihinin bu sempozyumla uluslararası anlamda tanıtılmasına katkı sağlayacağına değinen Özçınar, "Müziğin sosyolojik olarak toplum üzerinde etkisi konusunda bildiriler var. Toplamda 76 tane bildiri başvurusu yapıldı. Komisyonumuz bundan 66 tanesini yayınlamayı uygun gördü. 15 kasımda yapılacak olan sempozyum 4 oturumdan oluşmaktadır. Müziğin tarihi, sosyolojik ve arkeolojik olarak değerlendirilmesi ve müzik tarihi ile ilgili 3 gün boyunca 4 oturumda bunları değerlendireceğiz. Tarihi Gümrükhanı'nda da 3 gün boyunca saat 11.00 ve 14.00 de farklı müzik kültürleri canlı performanslar olarak sergilenecektir. En önemlisi de 2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Göbeklitepe'nin önemli rol alması hasebiyle müzikle birlikte biraz daha öne çıkarmak için orada da etkinlik düzenlenecektir. Şanlıurfa'nın tanıtımına faydalı olacağına inandık. Bu etkinliklerle hem Türkiye'de hem de uluslararası Şanlıurfa'nın tanıtımına katkı sağlayacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

GAPTEAM'de 15-18 kasım tarihleri arasında 4 gün sürecek olan '2018 Uluslararası Geçmişten Günümüze Urfa'da Müzik Sempozyumu ve Etkinlikleri' ile Şanlıurfa müziğinin uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlanacak.