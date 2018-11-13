Şanlıurfa müzik etkinliklerine ev sahipliği yapacak

Müzik şehri olarak nitelendirilen Şanlıurfa, “2018 Uluslararası geçmişten günümüze Urfa'da Müzik Sempozyumu ve Etkinlikleri” ile yurt içi yurt dışından 70 akademisyenin katılımı ve unutulmaz bir müzik şöleni ile 15-18 Kasım tarihleri arasında Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek. GAPTEAM'de 4 gün sürecek olan buluşmada Urfa Müziği, sosyolojisi, tarihi, kültürel bulguları ve tüm akademik alandaki bildirileri ile görüşülüp tarihselleştirilecek.

15 Kasım etkinlikleri ve sempozyum açılışı

4 gün sürecek olan Sempozyum ve etkinlikler kapsamında 15 Kasım'da 09.30'da GAPTEM'de Urfalı Sanatçılar Sergisi ile başlayacak olan Sempozyum, açılış seronomisi ve 3 oturum ile günü tamamlayacak. Sempozyum Etkinlik Programı ise, Saat 14.00'de Gümrükhan'da Kısas Aşıklar Geleneği Resitali, Saat 16.00'da Rabia Meydanında Cem Bergamali Ritim Gösteri ile devam edecek. 15 Kasım saat 20.00'de Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda Büyükşehir Belediyesi Sıra Gecesi konseri ile ilk gün tamamlanmış olacak.

16 Kasım müzik şöleni

2. Gününde ise 09.00'da GAPTEM'de başlayacak olan Sempozyum 5 Oturum bildirisi ve sunumlar ile devam ederken etkinliklerde ise, 16 Kasım Cuma günü saat 10.30'da Gümrükhan'da başlayacak olan Sıra gecesi dinletisini, 14.00'de Dengbejlik ve Dengbej Geleneği dinletisi, 20.00'da ise Kemalettin Gazzezoğlu Kültür Merkezinde Ruha Medeniyetler Korosu konseri düzenlenecek.

17 Kasım müzik dinletileri

09.30'da GAPTEAM'de başlayacak olan 3. Gün Müzik Sempozyumu 5 oturumun ardından kapanış konuşmaları ile tamamlanacak. Etkinliklerde ise, 17 Kasım Cuma günü saat 10.30'da Gümrükhan'da başlayacak olan Birecik müzik dinletisi, 14.00'de Rebab, attebe geleneği dinlesitisi, 20.00'de Mehmet Akif İnana Konferans Salonunda Mehmet bitmez "Divân'dan Gazeller" konseriyle 3. Gün etkinlikleri tamamlanacak.

18 Kasım'da adres Göbeklitepe'de

Sempozyum ve Müzik Etkinliklerinin son gününde ise, Kültür ve Tarih Gazisi, Göbeklitepe Gezisi ile Göbeklitepe'de yapılacak olan Senfonik Urfa Türküleri Konseri ile tamamlanacak.