Şanlıurfa müzik sempozyumu devam ediyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "2018 Uluslararası geçmişten günümüze Urfa'da Müzik Sempozyumu ve Etkinlikleri" kapsamında Gazezoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Ruha Medeniyetler Korosu konser verdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "2018 Uluslararası geçmişten günümüze Urfa'da müzik sempozyumu ve etkinlikleri" bu defa Gazezoğlu Kültür Merkezi oldu. Büyükşehir Belediyesi Konservatuar Şube Müdürlüğü tarafından kurulan Ruha Medeniyetler Korosu'nun sahne aldığı gecede katılımcılara Şanlıurfa yöresine özgü eserler sunuldu.

Konsere Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve eşi Sema Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar ve eşi Nesrin Özçınar, Şanlıurfalı duayen sanatçı Mehmet Bitmez ile çok sayıda vatandaş katıldı. Konservatuar öğrencilerinden oluşan Ruha Medeniyetler Korosu'nun türkülerine hep birlikte eşlik eden vatandaşlar, müzik şehri Şanlıurfa'da yapılan etkinliklerle devam etti.