Şanlıurfa Nihat Hatipoğlu’nu ağırladı

Dr. Nihat Hatipoğlu, Ramazan öncesinde peygamberler şehrinde Şanlıurfalı sevenleriyle buluştu.

Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde gerçekleşen ’Dost Sohbetler’ söyleşisi ile sevenlerinin karşısına çıkan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, ailelere nasihatlerde bulunarak, “Sevenleri ayırmayın, kızlarınızı zorla evlendirmeyin” çağrısı yaptı. AVM’nin buz pistinde gerçekleştirilen etkinlikte Hatipoğlu, katılımcıların sorularını da yanıtladı.

“Sevenleri ayırmayın”

Anne ve babalara "sevenleri ayırmayın" uyarısında bulunan Hatipoğlu, "Eğer anormal bir durum yoksa sevenleri bir araya getirin. Kızlarınızı zorla evlendirmeyin. Zorla evlendirme konusunda ben de çok hassasım. Hiç kimse sevmediği biriyle aynı yastığa baş koyamaz. Bu bir zulümdür” dedi.

"Hz. Muhammed kızların fikrini sordu"

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in de kızların zorla evlendirilmesini istemediğini vurgulayan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Hz. Peygamberin kızları Hz. Fatma’yı Hz. Ali, Hz. Rukiye’yi ise Hz. Osman ile evlendirirken onların fikrini sorduğunu hatırlattı. Hatipoğlu, “Kızım, ben uygun gördüm bunu, git, böyle olur mu. Bu bir hayat, insan sevmediği kişiyle bir hayat sürdüremez” diye konuştu.

Hatipoğlu, “Evlilik kader mi, bu kader değişebilir mi” şeklindeki soru üzerine ise “Her şey kaderdir. Kader, Allah’ın bilgisi ve bilmesi demektir. Biz kaderimizi bilmiyoruz. Onun için tövbemizi ve duamızı yapmaya devam edeceğiz. Gelecek ancak Allah’ın bilgisindedir. Belki Allah bizim duamıza göre kaderimizi öyle yazmıştır” diye konuştu.

"Boşanma konusunda acele etmeyin"

Günümüzde gençlerin aile birliğinin devamında çok da hassas davranmadıklarını belirten Hatipoğlu, çiftlere boşanma konusunda acele etmemelerini tavsiye etti. Prof. Dr. Hatipoğlu, “Bazen bana hocam, eskisi gibi elektrik almıyoruz diyorlar. Belki bir süre sonra yeniden elektrik gelir, sevgi yeniden yeşerir. Televizyonlardaki evlilik programlarını izliyor musunuz? 60 yaşındaki vatandaşa önce evet diyen bayan sonra vazgeçiyor. Çünkü adamın bir emekli maaşı var ve kirada oturuyor. Şahsın yatı, katı, parası, bahçesi, bostanı olmayınca kadın elektrik alamadım diyor. Halbuki adam villam, bahçelerim var deseydi, kadın hemen elektriği alırdı. İnsanoğlu böyle gariptir tabi. Günümüzde her şey maddiyatla ölçülür olmuş. Elbette ekmeksiz, yemeksiz hayat olmaz ama her şeyin başı olmamalı. Peygamber Efendimiz, bir kadın ahlakından tanınmışlığından, güzelliğinden, zenginliğinden veya dininden dolayı alınır. Sen dindar ve ahlaklı olanı tercih et diyor. Yani diğerlerini at demiyor, senin gayen esas bu olsun, buyuruyor. Bu nedenle eşinizle bir probleminiz varsa biraz zamana bırakın, acele etmeyin. Hele bir de çocuğunuz varsa evliliği yürütmeye devam etmeye çalışın” dedi.

"Tövbe edin"

Kişinin büyük günahlardan ancak tövbe, iyi niyet ve samimiyetle arınabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayının buna vesile olmasını diledi. 7’den 70’e her yaş grubundaki genç, kadın ve erkek izleyicilerin sorularını cevaplayan, rüyalarını tevil eden ve dileklerine amin diyen Prof. Dr. Hatipoğlu, programını Ramazan duası ile tamamladı.