Şanlıurfa Oduncular Pazarı’nda büyük yangın

Tek bir dükkanda başlayan yangın onlarca dükkana sıçrayarak büyük bir panik yaşanmasına neden oldu. Yangına itfaiye ekipleri, TOMA ve vatandaşlar müdahale ediyor.

Yangın, merkez Haliliye ilçesinde bulunan Oduncular Pazarı’nda çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz nedeni belirlenemeyen yangının önce bir dükkanda çıktığı daha sonra onlarca dükkana sıçradığı belirtildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına itfaiye ekipleri ile vatandaşlar müdahalede bulundu. Yangının daha da büyümesi üzerine olay yerine polislerin kullandığı Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da sevk edildi. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangında dükkan sahiplerinin ve çevredeki vatandaşların büyük paniği kameralara yansıdı.

Yangın söndürülmeye çalışılıyor.