Diğer
Kategoriler
22 Ağustos 2018 22:56

Şanlıurfa Oduncular Pazarı’nda büyük yangın

Şanlıurfa’nın merkez Haliliye ilçesinde bulunan Oduncular Pazarı’nda büyük bir yangın çıktı.

Şanlıurfa Oduncular Pazarı’nda büyük yangın

22 Ağustos 2018 22:56

Tek bir dükkanda başlayan yangın onlarca dükkana sıçrayarak büyük bir panik yaşanmasına neden oldu. Yangına itfaiye ekipleri, TOMA ve vatandaşlar müdahale ediyor.


Yangın, merkez Haliliye ilçesinde bulunan Oduncular Pazarı’nda çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz nedeni belirlenemeyen yangının önce bir dükkanda çıktığı daha sonra onlarca dükkana sıçradığı belirtildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına itfaiye ekipleri ile vatandaşlar müdahalede bulundu. Yangının daha da büyümesi üzerine olay yerine polislerin kullandığı Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da sevk edildi. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangında dükkan sahiplerinin ve çevredeki vatandaşların büyük paniği kameralara yansıdı.


Yangın söndürülmeye çalışılıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    39°C
  • Cuma
    Sıcak
    40°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    40°C
  • Pazar
    Sıcak
    39°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç