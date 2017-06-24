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24 Haziran 2017 14:05

Şanlıurfa otogarında bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramına saatler kala vatandaşlar memleketlerine gitmek için Şanlıurfa otogarına akın etti.

Şanlıurfa otogarında bayram yoğunluğu

24 Haziran 2017 14:05


Ramazan Bayramını memleketlerinde ya da yakınlarıyla birlikte geçirmek isteyen vatandaşlar, Şanlıurfa otogarında yoğunluk oluşturdu. Otobüs firmaları ise otogardaki yoğunluğu azaltmak için ek seferlerle yolcuları gitmek istedikleri yere ulaştırmaya çalışıyor. Firma yetkilileri, yaşanan yoğunluğun bayram dönüşünde yaşanmaması için vatandaşların biletlerini erken alıp mümkün olduğunca yoğun günlerde yolculuk yapmamalarını istedi.


“Vatandaşlar dönüş biletini şimdi alsın”


Vatandaşların dönüş biletlerini şimdiden almalarını isteyen seyahat firması yetkilisi Şükrü Subaşı, “Birkaç gündür yoğunluk var. Vatandaşlarımız şimdi bilet bulamıyor. Yoğunluğun yaşanmaması ve vatandaşların sıkıntı çekmemesi için bir an önce dönüş biletlerini almaları gerekiyor” şeklinde konuştu.


Bilet bulmakta sıkıntı yaşadığını belirten vatandaşlardan Polat Ökmen ise, herkesin bir an önce dönüş bileti alması gerektiğini söyledi.




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