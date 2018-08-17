Şanlıurfa otogarında Kurban Bayramı yoğunluğu

Kurban Bayramı’nı memleketlerinde ya da yakınlarıyla birlikte geçirmek isteyen vatandaşlar, Şanlıurfa otogarında yoğunluk oluşturdu. Otobüs firmaları ise otogardaki yoğunluğu azaltmak için ek seferlerle yolcuları gitmek istedikleri yere ulaştırmaya çalışıyor.

Firma yetkilileri, yaşanan yoğunluğun bayram dönüşünde yaşanmaması için vatandaşların biletlerini erken alıp mümkün olduğunca yoğun günlerde yolculuk yapmamalarını istedi.

Bayramı memleketinde ya da tatil yaparak geçirmek isteyen bazı vatandaşlar, 9 günlük tatili güzel bir şekilde değerlendirebilmek için erkenden yola çıktıklarını belirtti.