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10 Haziran 2018 12:10

Şanlıurfa Piazza ailesine yeni bir mağaza katıldı

Şanlıurfa Piazza’nın seçkin marka karmasına Atasun Optik de dahil olduŞanlıurfa halkının sadece alışveriş değil yaşam merkezi olan Piazza, ulusal ve uluslar arası seçkin marka karmasına Atasun Optik’i de dahil etti.

Şanlıurfa Piazza ailesine yeni bir mağaza katıldı

10 Haziran 2018 12:10

Şanlıurfa Piazza’nın seçkin marka karmasına Atasun Optik de dahil oldu


Şanlıurfa halkının sadece alışveriş değil yaşam merkezi olan Piazza, ulusal ve uluslar arası seçkin marka karmasına Atasun Optik’i de dahil etti. Dünyada 44 ülkede, 6 binden fazla mağazası bulunan ve Türkiye’de hızlı bir büyüme sürecine giren Atasun Optik, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Gaziantep gibi büyükşehirlerin ardından Şanlıurfalı müşterilerine Piazza’da kapılarını açtı.


Yaz aylarının vazgeçilmez aksesuarı ve ihtiyacı olan güneş gözlüklerine 2 yıl garanti veriliyor. Plaket, sap, vida ayarı, vida değişimi gibi konularda da ise ömür boyu ücretsiz bakım fırsatı sunan Atasun Optik’in Piazza’daki mağazası ilk günlerden yoğun ilgi gördü.


Gerek güneş, gerekse optik gözlüklerde kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin tercihi olan Atasun Optik, güneş gözlüklerinde yüzde 50’ye varan indirim fırsatlarıyla müşterilerini karşılıyor.




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