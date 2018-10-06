İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa Piazza Auto Show şenliği başladı

ŞANLIURFA (İHA) Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin geleneksel olarak düzenlediği Auto Show etkinliği başladı.

ŞANLIURFA (İHA) Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin geleneksel olarak düzenlediği Auto Show etkinliği başladı.


AVM'nin açık otoparkında bu yıl 3'üncüsü düzenlenen etkinlikte ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Auto Show'u gezenler, stantlardaki görevlilerden teşhir edilen otomobillerin başta yakıt tüketimi ve performansları olmak üzere her özellikleri hakkında detaylı bilgi sahibi olma imkanı buldu. Otomotiv sektörüne enerji veren etkinliğe katılan ziyaretçiler, beğendikleri otomobiller için etkinliğe özel sunulan indirim, uygun ödeme seçenekleri ve diğer fırsatlardan da yararlanma imkanı sağladı.


Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin de katılarak otomobilleri inceleyip test ettiği etkinlik, 7 Ekim Pazar günü akşamına kadar devam edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.