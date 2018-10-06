Şanlıurfa Piazza Auto Show şenliği başladı

ŞANLIURFA (İHA) Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin geleneksel olarak düzenlediği Auto Show etkinliği başladı.

AVM'nin açık otoparkında bu yıl 3'üncüsü düzenlenen etkinlikte ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Auto Show'u gezenler, stantlardaki görevlilerden teşhir edilen otomobillerin başta yakıt tüketimi ve performansları olmak üzere her özellikleri hakkında detaylı bilgi sahibi olma imkanı buldu. Otomotiv sektörüne enerji veren etkinliğe katılan ziyaretçiler, beğendikleri otomobiller için etkinliğe özel sunulan indirim, uygun ödeme seçenekleri ve diğer fırsatlardan da yararlanma imkanı sağladı.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin de katılarak otomobilleri inceleyip test ettiği etkinlik, 7 Ekim Pazar günü akşamına kadar devam edecek.