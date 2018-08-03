Diğer
Kategoriler
03 Ağustos 2018 11:05

Şanlıurfa Piazza’nın büyük hediyesi sahibini bekliyor

Şanlıurfa halkının buluşma noktası olan Piazza AVM’nin 23 Temmuz 2018 tarihinde başlattığı son model Suzuki Vitara otomobil kampanyası hayalleri süslüyor.

Şanlıurfa Piazza’nın büyük hediyesi sahibini bekliyor

03 Ağustos 2018 11:05


AVM’nin giriş katında sergilenen son model otomobili görenler ona sahip olma hayalini gerçeğe dönüştürmek için yaptıkları alışveriş karşılığında verilen fiş ya da faturalarla danışma birimine başvurup, çekiliş kuponlarını alabiliyorlar. Aynı gün içinde 100 TL ve üzeri alışveriş yapanların başvurabildiği kampanyaya katılanlar, alışverişlerini artırdıkça çekiliş kuponu sayısını da artırıp, hayallerine daha fazla yaklaşma şansı elde ediyorlar.


Piazza AVM’nin 23 Temmuz 2018 tarihinde başlattığı son model Suzuki Vitara otomobil kampanyası için Piazza Clup üyesi olmak da gerekiyor. Ziyaretçilerin, ücretsiz olan üyelik kartını almak için danışma biriminde form doldurmaları yeterli oluyor. Kampanya başvurularının yapıldığı AVM’nin danışma biriminde, zaman zaman uzun kuyruklar oluşuyor.


22 Ekim Pazartesi gününe kadar sürecek olan kampanya sonunda, sıfır kilometre otomobilin sahibi olacak talihli, Milli Piyango İdaresi yetkilileri ve noter huzurunda yapılacak çekilişle belirlenecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    40°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    39°C
  • Pazar
    Sıcak
    39°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    40°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç