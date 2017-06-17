Şanlıurfa polisi bayram öncesi uygulamalarını arttırdı

Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla birlikte oruçlu oldukları için gündüz sıcak havada dışarı çıkmayan vatandaşlar, gece saatlerinde dışarı çıkıp serin havada alışveriş yapıyor. Vatandaşların yoğun olduğu saatlerde emniyet güçleri de uygulamalarına ağırlık verdi. Kahvehane ve iş yerlerinde asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, şahısların GBT’sini (Genel Bilgi Toplama) sorguladı. Şüpheli şahısları durdurup üst araması yapan asayiş ekiplerine özel harekat polisleri, çevik kuvvet polisleri, terörle mücadele ekipleri ve zırhlı araçlar da eşlik etti.