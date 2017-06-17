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17 Haziran 2017 09:51

Şanlıurfa polisi bayram öncesi uygulamalarını arttırdı

Şanlıurfa’da Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla birlikte asayiş uygulamaları da arttı.

Şanlıurfa polisi bayram öncesi uygulamalarını arttırdı

17 Haziran 2017 09:51


Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla birlikte oruçlu oldukları için gündüz sıcak havada dışarı çıkmayan vatandaşlar, gece saatlerinde dışarı çıkıp serin havada alışveriş yapıyor. Vatandaşların yoğun olduğu saatlerde emniyet güçleri de uygulamalarına ağırlık verdi. Kahvehane ve iş yerlerinde asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, şahısların GBT’sini (Genel Bilgi Toplama) sorguladı. Şüpheli şahısları durdurup üst araması yapan asayiş ekiplerine özel harekat polisleri, çevik kuvvet polisleri, terörle mücadele ekipleri ve zırhlı araçlar da eşlik etti.




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