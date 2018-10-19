Şanlıurfa Sinan Akçıl ile coştu

Yorumcu kimliğinin yanı sıra bestelediği şarkılar nedeniyle “beste fabrikatörü” olarak tanınan Türk pop müziğinin ünlü ismi Sinan Akçıl, Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde sevenleriyle buluştu.

AVM'nin açık otoparkında verdiği konsere Şanlıurfalılara övgüler yağdırarak başlayan ünlü popçu, alkış tufanı ile karşılaşınca adeta coştu. Seslendirdiği eserlerin yanı sıra sahne performansı ile de beğeni toplayan Sinan Akçıl, Şanlıurfa'yı çok sevdiğini ifade etti. Daha önce de Şanlıurfa'ya geldiğini belirten sanatçı, Şanlıurfa'dan daire almak istediğini söyledi. Konserine “Yüzyılın Aşkı” adlı eseri ile başlayan Sinan Akçıl izleyenlere, “Sizleri biraz daha gerilere götürmek istiyorum. 2011'de 24 yaşındayken ilk çıkış şarkımı hatırlıyor musunuz?” diye sordu. “Atma” yanıtı alan Sinan Akçıl, yıllarca dillerden düşmeyen bu eserini de seslendirdi.

Şanlıurfalı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'e selam gönderen Sinan Akçıl, izleyenlerin yoğun tezahüratları üzerine onun en sevilen eserlerinden birisi olan “Haydi Söyle” adlı şarkısını seslendirdi. Ünü popçu, Yıldız Tilbe'nin bestelediği ve İbrahim Tatlıses'in de yorumladığı, “Benim olmasını en çok istediğim eser” dediği “Seni Sana Bırakmam” adlı şarkıyı izleyenlerle birlikte söyledi. Şarkı aralarında sevenleriyle sohbet de eden Sinan Akçıl, Mustafa Ceceli ile düet yaptığı “Anlarsın” adlı şarkısını ise ilk kez canlı olarak Şanlıurfalılar için okudu. Akçıl, “Bunun için izin almadım ama hoşgörü ile karşılanacağıma inanıyorum” dedi.

Son günlerin popüler eserlerinden “Sen Olsan Bari”nin ardından kendi şarkılarını da seslendiren Sinan Akçıl, “Güzeller İçinde Bir Seni Seçtim” adlı hareketli şarkıyı Şanlıurfa'ya uyarlayarak, “Güzeller içinde Şanlıurfa'yı seçtim” diyerek bol bol alkış aldı. Danslarıyla da hayranlıkla izlenen Sinan Akçıl, sahnede zaman zaman bağdaş kurarak seslendirdiği eserlerinin ardından Karadeniz türküsü eşliğinde horon tepti. Ünlü popçu, konser sonunda kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını geri çevirmedi.