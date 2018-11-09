Şanlıurfa son 4 yılda ulaşımda çağ atladı

Şanlıurfa'da toplu taşıma alanında emsal niteliğinde uygulamaları hayata geçiren büyükşehir belediyesi, son 4 yılda sayısını 314'e çıkardığı otobüs sayısı ve 49 ayrı güzergaha hizmeti ile Türkiye'nin en büyük ulaşım ağlarından birini yöneten kurum oldu.

Şanlıurfalı vatandaşlara daha yaşanabilir bir şehir sunabilmek için alt yapıdan üst yapıya, sosyal hizmetlerden tarih ve turizme kadar geniş bir alanda hizmetler sunan büyükşehir belediyesi, ulaşımda da getirdiği yeniliklerle adından sıkça söz ettirdi. Toplu taşıma kültürünü Şanlıurfalı vatandaşların benimsemesine vesile olan Büyükşehir Belediyesi, gerek son model araç filosu gerekse ulaşım hizmeti ile Türkiye'de bir çok ile örnek oldu. Bir çok il ve büyükşehir belediyesinin heyet göndererek model aldıkları Şanlıurfa Toplu Taşıma Uygulaması, rahat ve güvenilirliği bakımından da uluslararası 5 farklı ödüle layık görüldü.

Şanlıurfa, Türkiye'nin en büyük araç filolarından birine sahip

Vatandaşlara en iyi ulaşım imkanını sunabilmek için 570 yol güzergahını asfaltla buluşturan, 136 yeni yol açan, 20 bulvar ve 22 yol genişletme çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa'nın her geçen gün artan nüfusunu göz önünde bulundurarak son 4 yıl içerisinde şehir içi toplu taşımadaki otobüs sayısını 314'e çıkardı. Büyükşehir statüsü kazanmadan önce belde niteliğini taşıyan bir çok bölgeye yönelik de sefer başlatan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ulaşım sorununu ortadan kaldırdı.

Türkiye'nin modern toplu taşıma araçları Şanlıurfa'da

Büyükşehir Belediyesi, çoğunluğu kendi öz kaynakları olmak üzere Şanlıurfa'ya kazandırdığı yeni ve son model araçlarla toplu taşımada güvenin ve rahatın adresi oldu. Araçlarının yüzde 95'i engelli vatandaşlara uygun olan, 8 kamera ile 24 saat izlenen, internet hizmeti, şarj butonları ve durak anons sistemi bulunan şehir içi otobüslerin özellikle şehrin iklim koşulları göz önünde bulundurularak tümünün klimalı olmasına hassasiyet gösterildi.

Uçaklardaki kara kutu sistemi Şanlıurfa otobüslerinde

Kurumsal yenilenmeye özen gösteren Büyükşehir Belediyesi, son dönemlerde araçlarında uygulamaya başlattığı kara kutu sistemi ile yine örnek bir çalışmaya imza attı. Uçaklarda kullanılan kara kutu sistemini şehir içi otobüslerde faaliyete geçiren Büyükşehir Belediyesi, bu sayede ulaşımla ilgili A'dan Z'ye her türlü bilgiye genel merkez nezdinde sahip oldu.

Şehir içi otobüslerde meydana gelen trafik kazalarını önlemek, yakıt tüketiminden tasarruf etmek, yol sürüş güvenliğini artırmak, bakım masraflarını en aza indirmek ve yolcu konforu amacıyla uçaklarda kullanılan kara kutu sistemini otobüslerde uygulanmaya geçiren Büyükşehir Belediyesi, 'Urfa Kart Uygulaması' ile aynı bilgileri tüm vatandaşlarla paylaştı.

İlçelerde de ulaşım sorunu ortadan kalktı

Büyükşehir Belediyesi, sadece Şanlıurfa il merkezinde değil Siverek, Birecik ve Ceylanpınar'da da toplu taşıma hizmetini standart hale getirerek diğer ilçelerin de planlamalarını gerçekleştirdi. Şanlıurfa'da yaşayan 1 milyon 945 bin vatandaşın tüm hizmetlerden yararlanması için çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyesi, ilçe merkezlerinden kırsal mahallelere giden güzergahlara da otobüs tahsis ederek vatandaşların taleplerine karşılık verdi.

Tesisleşmede büyükşehir başarısı

Kurumsal hizmet anlamında tesisleşmeye özen gösteren Büyükşehir Belediyesi, ulaşım ağını yönetmek için de bu alandaki tüm birimlerini aynı çatı altında topladı. Ulaşım Daire Başkanlığında personel odaları, hizmet birimleri, yönetim merkezi ve onarım atölyelerini bir araya getiren Büyükşehir Belediyesi, bu ay içerisinde faaliyete geçecek olan trambüs ulaşımı için de yine tüm atölye ve yönetim merkezini aynı adreste buluşturdu.

Trambüs ulaşımı için tüm hazırlıklar tamamlandı

Günlük 190 bin vatandaşın ulaşımının sağlandığı Şanlıurfa'da vatandaşlara en iyi hizmeti sunmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, 314 otobüsün yanı sıra alt yasını tamamen tamamladığı trambüs ulaşımına da bu ay içerisinde başlıyor. Güzergahlarında enerji iletim hatları ve durakları yapılan trambüs ulaşımı için tüm detaylar gözden geçirilerek deneme sürüşleri de başarı ile gerçekleştirildi. Kasım ayı içerisinde Şanlıurfa'da düzenlenecek olan Ulaşım Zirvesinin ardından hizmete sunulacak trambüs ulaşımı yine toplu taşımada büyük olanakları vatandaşlara sunacak.

Ulaşımda Şanlıurfa'ya 5 uluslararası ödül

Ulaşımda her geçen yıl çıta yükselten Büyükşehir Belediyesi, getirdiği yenilikler ve sunduğu hizmetlerle şu ana dek uluslararası 5 farklı ödüle layık görüldü. 'Toplu Taşımada En iyi Proje ve Uygulama', 'En İyi Teknoloji Uygulama Ödülü', 'En iyi Hizmet Kalitesi Dalı', 'En İyi Altyapı ve Yatırım Ödülü' ve 'Erişilebilirlik Ödülü' nü alan Büyükşehir Belediyesi, ulaşım alanındaki bir çok organizasyona onur konuğu olarak davet edildi.

“AK belediyeciliğin gereğini yerine getirdik”

Göreve geldiği ilk günden bu yana 'ulaşımda sorunsuz bir Şanlıurfa' hedeflediklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, yaptığı değerlendirmesinde Şanlıurfa halkının hizmetin en iyisine layık olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Narlıdere ve Karakoyun Viyadük ve Köprülü Kavşağındaki çalışmalar nedeniyle vatandaşların bir takım sıkıntı yaşadıklarının farkında olduklarını da sözlerine ekleyen Çiftçi, "Halkının sıkıntılarını bilen bir ekibiz. Ama halkımız şunu bilsin ki biz mevcut sorunları geçici bir mantıkla değil kalıcı bir anlayışla çözüme kavuşturmayı amaçlıyoruz. Bu anlamda da halkımızın anlayışına sığınıyoruz. Bayramda ailesi ile buluşmaya giden vatandaşımızdan, sınava yetişmek için otobüslerimizde ağırladığımız gençlerimize kadar 7'den 70'e tüm halkımıza en iyi hizmeti sunuyoruz ve bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Ulaşımda Şanlıurfa çok daha iyi yerlere gelecektir. AK Belediyeciliğin gereği de budur. Bunun için çalışıyoruz" diye konuştu.