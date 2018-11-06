Şanlıurfa tarihi büyükşehir belediyesi ile son 4 yılda özünü buldu

Büyükşehir Belediyesi, son 4 yılda gerçekleştirdiği projeler, restorasyonlar ve düzenlemeleri ile Türkiye'de örnek gösterilen belediye oldu. Dünyanın en büyük nekropol alanının yer aldığı, Göbeklitepe'si, Harran'ı, Tarihi Urfa Kalesi ve mozaikleri gibi nice değerleri ile tarihe ışık tutan Şanlıurfa, Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları ile uluslararası platformlarda isminden en çok bahsedilen şehir oldu. Son 4 yıl içerisinde kent merkezinin yanı sıra 13 ilçenin tümünde tarihi varlıklara yönelik hassasiyetle çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi tüm çalışmaların mimarı olurken, hayata kazandırılan uygulamalar vatandaşlardan takdir topladı. Nihat Çiftçi döneminde Kale Eteği Projesi ile Kızılkoyun Projesi hayata geçirildi. Tarihi Urfa sokakları yeniden hayat buldu. Barutçu Han ilk günkü ihtişamına kavuştu. Çarmelik Kervansarayında restorasyon tamamlandı. Tarihi evler restore edildi. Balıklıgöl yeniden düzenlendi. Harran'daki çalışmalar Türkiye'ye örnek oldu. Cephe düzenlemeleri tüm ilçelere yayıldı. Tarihi çarşılar üst örtü ile kaplandı. Şanlıurfa tarih ve kültürü yeni nesle aktarıldı. Genç kuşaklara, tarihi geziler düzenlendi. Çok sayıda sempozyum ve çalıştay yapıldı.

Tarihsel ve kültürel yayınlarla büyük başarı sağlandı. Yurt içi ve yurt dışında geniş katılımlı tanıtımlar yapıldı. Turizm acenteleri buluşmalarına ağırlık verildi. Şanlıurfa, tarihinin en yoğun turizm dönemlerini yaşadı.

Şanlıurfa'nın her alanda olduğu gibi turizmde de kalkınmasını sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve ekibi, tüm uygulamaların mimarı oldu. Yapılan çalışmaları değerlendiren Nihat Çiftçi, "Tüm emeklerimiz Şanlıurfa'nın gelişimi ve kalkınması içindir. AK Belediyeciliğin gereğini şehrimizde yaşattık. Tarih ve turizm konusunda ortak akılla hareket ettik. Esnafımızı ve tüm vatandaşlarımızı da bu alanlara dahil ederek birlikte bu günlere geldik. Her zaman biz büyük bir aileyiz dedik ve bu başarıda emeği geçen tüm ekibimize ve halkımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.