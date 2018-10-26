Şanlıurfa tarihinin en büyük alt yapı yatırımları son 4 yıla sığdırıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa'nın Büyükşehir statüsü kazanmasından bu yana toplamda bin 475 kilometrelik içme suyu, 129 kilometrelik yağmur suyu ve 788 kilometrelik kanalizasyon hat uygulamasını tamamlayarak şehir merkezi ile 13 ilçenin tümüne ulaştı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (ŞUSKİ), Şanlıurfa'nın Büyükşehir statüsü kazanmasından bu yana yapmış olduğu içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hat çalışmaları ile verimli bir hizmet sergiledi. Şehir merkezinin yanı sıra 13 ilçenin tümünde ve kırsal bölgelerde vatandaşların taleplerini dikkate alarak uygulamalar gerçekleştiren ŞUSKİ, alt yapı anlamında son 4 yılda Şanlıurfa tarihinin en büyük yatırımlarını gerçekleştirdi.

Bin 475 kilometrelik içme suyu hattı döşendi

ŞUSKİ, sorunsuz bir alt yapı hedefi ile içme suyu hat çalışmasında büyük başarı gösterdi. 24 saat esaslı ve vardiyalı olarak hizmet sunan Büyükşehir ŞUSKİ ekipleri, uygulamaları ile vatandaşlardan tam not aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin bizzat takip ettiği uygulamalarda bir yandan yeni hat döşemeleri yapılırken, diğer yandan mevcut alt yapılar kalıcı ve uzun ömürlü malzemeler kullanılarak yenilendi.

788 kilometrelik kanalizasyon hattı

Şanlıurfa'da alt yapı sorunlarına kalıcı anlamda çözüm bulmak ve geleceğin Şanlıurfa'sını sağlam temeller üzerinde kurmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa'nın Büyükşehir statüsü kazanmasından bu yana il genelinde toplamda 788 kilometrelik kanalizasyon uygulaması gerçekleştirdi.

Yüksek standartlarda alt yapı hizmeti sunan Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin tüm çalışmalarını Belediye Başkanı Nihat Çiftçi yakından izleyerek projelerin takipçisi oldu. Mevcut alt yapısı sürekli olarak sorun yaşatan bölgelerde ve yeni yerleşim alanlarında iş yoğunluğu yaşayan Büyükşehir ekipleri, çalışmaları ile vatandaşların takdirin topladı.

129 kilometrelik yağmur suyu hattı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için il merkezi ve ilçelerde özellikle yoğun yağış alan bölgelerde mevcut yağmur suyu şebeke hatlarını yenilemek ve yeni hat çalışmalarına yönelik yoğun hizmet gerçekleştirdi.

Periyodik olarak ilçe ziyaretlerinde bulunarak, sorunları yerinde tespit eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin bizzat takip ettiği çalışmalar hafta sonu demeden sürdürüldü. Alt yapıya önem veren Çiftçi'nin talimatları ve yıl planlamaları doğrultusunda süren çalışmalar kapsamında Şanlıurfa geçmiş yıllarda yaşanan olumsuz görüntülerden arındırıldı.