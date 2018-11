Şanlıurfa tarihinin en büyük ulaşım ağı atağı gerçekleştirildi

570 adet yol güzergahı asfaltlandı

Büyükşehir statüsü kazanmasının ardından hizmet alanı kat be kat artan Şanlıurfa'nın her noktasına ulaşmayı hedef edinen Büyükşehir Belediyesi, Birecik'in en ücra mahallesinden Ceylanpınar sınırına, Siverek Karacadağ kırsal mahallelerinden yine Akçakale sınırına kadar geniş bir alanda etkinliğini sürdürdü. Büyükşehir ekipleri, yol asfaltlama çalışmaları kapsamında toplamda 570 güzergahta uygulamalarını tamamladı.

136 yeni yol açıldı

Şanlıurfa'da trafiğini rahatlatmayı amaçlayan Büyükşehir teknik ekiplerin çalışmaları sonucu şehre toplamda 136 yeni yol kazandırdı. Yeni oluşan mahallelerde ilk olarak kanalizasyon, içme suyu ve yağmur suyu çalışmalarını tamamlamalarının ardından asfalt serimi yapan Büyükşehir Belediyesi, ulaşımdaki çalışmaları ile örnek gösterilen belediyeler arasında yerini aldı.

20 bulvar ve 22 yol genişletme çalışması yapıldı

Kent merkezi ve ilçelerde trafiği taşıyıcı bulvarlar oluşturan Büyükşehir Belediyesi, mevcut trafik yoğunluğunu en asgari düzeye çekti. Bunun için 20 bulvar açmasının yanı sıra 22 yol genişletme çalışmasını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, asfaltlama sezonunu en iyi değerlendirerek hafta sonları da yoğun mesai harcadı.

Şanlıurfa'ya 600 kilometrelik beton yol

13 ilçenin tümünde uzun ömürlü yol ağlarını daha da işlevsel hale getirmeyi ilke edinen Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda da son 4 yılda toplamda 600 kilometrelik beton yol yapımı gerçekleştirdi.

“Şanlıurfalı hizmetin en iyisine layık”

Ulaşım alanındaki çalışmaları değerlendirerek Şanlıurfalının hizmetin en iyisine layık olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Çalışan ve şehrini seven Büyükşehir kadrolarımız her ilçeye ve her kırsal mahalleye ulaşmaya çalıştı. Bir yandan yeni yollar ve bulvarlar açan Büyükşehir Belediyemiz, diğer yandan geleceğin Şanlıurfa'sını daha iyi temeller üzerine taşımak adına köprülü kavşaklar ve çelik köprüler inşa etti. İşte tüm bunların hepsi Şanlıurfalı halkımız içindir. Her asfalt sezonunu en iyi şekilde değerlendirerek gitmedik yer bırakmayan tüm ekip arkadaşlarıma özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Hafta sonu demeden gece gündüz demeden bu şehir için emek verdik. AK Belediyeciliğin örneğini tüm ilçelerimizde sergiledik" diye konuştu.