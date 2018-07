Şanlıurfa TED Koleji LGS’de üstün başarı gösterdi

Akademik çalışmalar, ders içi ve ders dışı eğitim faaliyetleri, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler, projeler, eğitsel gezilerle öğrencilerinin çok yönlü gelişimini sürdüren çalışmalarıyla Şanlıurfa’da eğitimde fark oluşturan TED Şanlıurfa Koleji öğrencileri, LGS’de göstermiş olduğu başarısı kentin gurur tablosu oldu. Her yıl almış olduğu başarısından dolayı kentin köklü eğitim kurumları arasında gösterilen kolej, 2017-2018 eğitim öğretim yılını başarılı bir şekilde geride bıraktı. Bu yılki eğitim programlarına hazırlıklarının yoğun bir şekilde sürdürdüklerini ifade eden kolejin kurucu temsilcisi Aysun Çakmaklı, "Bu yılki eğitim-öğretim yılına güçlü bir kadroyla çalışmalarımızı yürüteceğiz. Kolejin 90 yıllık geçmişiyle eğitim konusunda Türkiye’nin gösterildiği referanslı okulların başında yer alıyor. Bu gurur hem bizleri, hem de öğrencilerimizi oldukça mutlu ediyor. Bizler kolej olarak Şanlıurfa’da fark oluşturuyoruz. Okulumuzun güçlü yapısı, her geçen gün güçlenen öğretmen kadrosu, eşsiz fiziksel, teknolojik ve materyal olanaklarıyla göz doldurmaktadır. Kolejin bu gurur tablosunun bir örneğini ise LGS’den aldığımız üstün başarıyı gösterebiliriz. Gerçekleştirilen sınav programında her 2 öğrencimizden biri İngilizce sınavını tam doğru yanıtlamıştır. Yine her iki öğrencimizden biri yüzde 10 diliminde, her 3 öğrencimizden biri yüzde 5’lik diliminde yer alırken, genel olarak öğrencilerimizin yüzde 20’si ise yüzde 1’lik diliminde yer alması bizleri oldukça gururlandırdı” diye konuştu.