Diğer
Kategoriler
26 Kasım 2017 16:19

Şanlıurfa trafiğini rahatlatacak köprülü kavşak için çalımalar sürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından istimlak bedelleri ödenen Karakoyunlu ve Hızmalı Mahallesindeki 85 yapıdan tahliye işlemleri tamamlananların yıkım çalışması devam ediyor.

Şanlıurfa trafiğini rahatlatacak köprülü kavşak için çalımalar sürüyor

26 Kasım 2017 16:19


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından istimlak işlemleri tamamlanan Karakoyunlu ve Hızmalı Mahallesindeki 85 yapının yıkım çalışması devam ediyor. Karakoyun, Hızmalı, Süleymaniye, Akşemsettin, Direkli ve Devteşti Mahallesinin trafik akışını rahatlatacak proje kapsamında Piazza civarında İpekyolu üzerinde "Karakoyunlu Köprülü Kavşağı" yapılacak.


Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Daire Başkanı Yahya Ürün, yıkım çalışmalarını yerinde inceledi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Ürün, Karakoyunlu Köprülü Kavşağın faaliyete geçmesiyle 5 mahallenin trafik akışının rahatlayacağını söyledi


Emlak ve İstimlak Daire Başkanı Yahya Ürün, Büyükşehir Belediyesinin kamulaştırma çalışmalarında özellikle uzlaşmayı esas aldığını belirtti. Ürün, “Uzlaşma sağlanmadığı takdirde konu yargıya intikal etmektedir. Ayrıca yıkım bölgelerindeki eğim ve yapıların niteliklerinden dolayı tüm emniyet tedbirlerine rağmen istenmeyen durumlarla da karşılanabilinmektedir. Kamulaştırma çalışması tamamlanan alanların yıkımı esnasında imara uygun olmayan ve bitişik nizam olarak yapılan yapılarda kısmen zarar verilebilmektedir. Ancak belediyemize ait teknik ekiplerimizce bu zararların bedeli belediyemizce giderilmektedir. Proje kapsamındaki alanda 85 yapı yer almaktadır, emlak ve istimlak daire başkanlığı olarak saha içerisinde kalan mülkiyet sorunlarının 61 adetini çözdük ve bunların yıkım işlemleri tamamlandı. Geri kalan 25 yapı ile ilgili işlemlerimiz devam etmektedir” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
14
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    14°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    16°C
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç