Şanlıurfa trafiğini rahatlatacak köprülü kavşak için çalımalar sürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından istimlak işlemleri tamamlanan Karakoyunlu ve Hızmalı Mahallesindeki 85 yapının yıkım çalışması devam ediyor. Karakoyun, Hızmalı, Süleymaniye, Akşemsettin, Direkli ve Devteşti Mahallesinin trafik akışını rahatlatacak proje kapsamında Piazza civarında İpekyolu üzerinde "Karakoyunlu Köprülü Kavşağı" yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Daire Başkanı Yahya Ürün, yıkım çalışmalarını yerinde inceledi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Ürün, Karakoyunlu Köprülü Kavşağın faaliyete geçmesiyle 5 mahallenin trafik akışının rahatlayacağını söyledi

Emlak ve İstimlak Daire Başkanı Yahya Ürün, Büyükşehir Belediyesinin kamulaştırma çalışmalarında özellikle uzlaşmayı esas aldığını belirtti. Ürün, “Uzlaşma sağlanmadığı takdirde konu yargıya intikal etmektedir. Ayrıca yıkım bölgelerindeki eğim ve yapıların niteliklerinden dolayı tüm emniyet tedbirlerine rağmen istenmeyen durumlarla da karşılanabilinmektedir. Kamulaştırma çalışması tamamlanan alanların yıkımı esnasında imara uygun olmayan ve bitişik nizam olarak yapılan yapılarda kısmen zarar verilebilmektedir. Ancak belediyemize ait teknik ekiplerimizce bu zararların bedeli belediyemizce giderilmektedir. Proje kapsamındaki alanda 85 yapı yer almaktadır, emlak ve istimlak daire başkanlığı olarak saha içerisinde kalan mülkiyet sorunlarının 61 adetini çözdük ve bunların yıkım işlemleri tamamlandı. Geri kalan 25 yapı ile ilgili işlemlerimiz devam etmektedir” dedi.