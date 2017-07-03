Şanlıurfa turizmi ortak payda ile gelişiyor

Bölgenin tarihi ve kültürel yapısına hayran kalan işletmeciler, Şanlıurfa’ya tur düzenleme yönünde karar aldı.

Şanlıurfa turizminin gelişmesi için bir yandan restorasyon çalışmalarına ağırlık veren diğer yandan tarihsel dokuları gün yüzüne çıkarmak için uygulamalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Valiliğinin daveti ile kente gelen turizm acentesi işletmecilerine Şanlıurfa’yı tanıttı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile birlikte ortak düzenlenen programlarda acente işletmecilerine Göbeklitepe, Harran tarihi ve ören yerleri, Hz. Eyyüp Peygamber Makamı, Şanlıurfa Müzesi, Arkeoloji Müzesi ve tarihi Balıklıgöl platosu gezdirildi.

Gezinin ardından işletmecilerle bir araya gelen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Emin Özçınar ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Aldın Aslan, bölgenin tarihi ve turistik merkezleri ile ilgili bilgi verdi.

Şanlıurfa, turizmde hak ettiği payı alacak

Kent tanıtımına yönelik birçok etkinlik ve organizasyonlar düzenlediklerini belirten Genel Sekreter Yardımcısı M. Emin Özçınar, Türkiye turizminde Şanlıurfa’nın hak ettiği yere gelebilmesi için yoğun çaba içerisinde olduklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi olarak yerli ve yabancı turist sayısının artması için bu tür organizasyonların önemine de dikkat çeken Özçınar, "Şanlıurfa bilindiği gibi 12 bin yıllık kadim bir şehir. Türk’ün, Kürt’ün ve Arap’ın kardeşlik içerisinde birlik oldukları ender bir merkezdir. Gerek tarihi ve doğal güzellikleri ile gerekse bu kardeşlik tablosu ile herkesin mutlaka görmesi gereken yerdir Şanlıurfa. Herkesi Şanlıurfa’ya davet ediyoruz" dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan ise turizm işletmecilerine bölgenin tanıtılması yönündeki programların devam edeceğini söyledi.