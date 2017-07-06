Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin:

Vali Erdin görüşmede, vatandaşları, Suriyelilere karşı kışkırtmak isteyen fitne odaklarının yoğun bir çaba içerisinde olduğunu her kesimin bildiğini kaydetti.

Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları İnsani Yardım Platformunun yürüttüğü çalışmaların takdire şayan olduğunu ifade eden Vali Erin, platformun bu çalışmalarını daha ileri noktaya taşıyacak desteği hak ettiğini söyledi.

Platform başkanı Osman Gerem öncülüğünde Vali Erin ile bir araya gelen oda ve dernek başkanları kendilerini tanıtarak, hoş geldiniz dileklerini iletti.

Platformun bugüne kadar yürüttüğü çalışmalar hakkında Vali Erin’e bilgi veren Başkan Osman Gerem, Şanlıurfa sivil toplum kuruluşları insani yardım platformunun altı yıldan beri Suriyeli mağdur ve muhtaçlarla Şanlıurfa’da yaşayan ihtiyaç sahiplerine yardım sağlama amacıyla 60 sivil toplum kuruluşundan müteşekkil 152 üyeye sahip olduğunu belirtti.

Başta Valilik olmak üzere Büyükşehir Belediyesi, kamu kurumları ve Şanlıurfalılar olarak bu çalışmaları yürüttüklerini dile getiren Gerem, “Bugüne kadar Suriyeli mağdur ve muhacirlere 416 tır insani yardım ulaştırdık. İlimiz içerisinde de 1264 tır yardım sağladık” dedi.

STK İnsani Yardım Platformunun teşkilatlanma şekli, görev bölümü ve faaliyetleri hakkında Vali Erin’e bilgiler veren Gerem, giyim mağazaları aracılığıyla da bugüne kadar 13 bini yetim ve öksüz olmak üzere 192 bin ferdi giydirdiklerini, yardımlarının halen devam ettiğini söyledi.

Son günlerde Suriyelilere karşı kamuoyunda bir kışkırtma oluşturma çabaları olduğunu hatırlatan Gerem, bu tehlikeyi ortadan kaldırmak için STK’lar platformu olarak İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ile istişare ettiklerini, hazırladıkları bir duyuruyu Suriyeli kanaat önderleri aracılığıyla Suriyelilere ulaştırarak onların bulundukları şehrin sosyal hayatına uyumları konusunda uyarılmalarını sağlamaya katkı sunacaklarını ifade etti.

’’Platform desteği hak ediyor’’

STK Platformu üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Vali Erin, “Çok anlamlı bir platform olduğunu söylemeye gerek yok. Bugüne kadar yapmış olduğu olumlu çalışmalar ve katkılar için devletim adına hepinize minnetlerimi, şükranlarımı iletmek istiyorum. Bütün çabamızla, devletimizin kullanabileceğimiz tüm imkanlarını, sizinle birlikte vatandaşlarımızın ve muhacir kardeşlerimizin hizmetine sunmak için hiçbir tereddüt göstermeyeceğiz” dedi.

’’Fitne odaklarının çabalarının farkındayız’’

STK Platformunun yürüttüğü çalışmaların takdire şayan olduğunu ifade eden Vali Erin, platformun bu çalışmalarını daha ileri noktaya taşıyacak desteği hak ettiğini söyledi. Vali Erin, “ Devletin son dönemlerde karşı karşıya kaldığı sıkıntılardan kurtulmanın yegane yolunun, toplumu temsil eden STK’ların devlet ve devlet imkanlarıyla ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde, profesyonelce planlanan çalışmalardan geçtiğini biliyoruz” dedi.

Suriye’de yaşanan zulümlerden sonra İstanbul’dan sonra Şanlıurfa’nın en fazla Suriyeli misafiri barındırdığını hatırlatan Vali Erin, bunun beraberinde sıkıntı ve dertler getirdiğini ancak Şanlıurfalıların ensar olma sıfatını layıkıyla uyguladıklarını ifade etti.

Vatandaşları, Suriyelilere karşı kışkırtmak isteyen fitne odaklarının yoğun bir çaba içerisinde olduğunu her kesimin bildiğini kaydeden Vali Erin, “Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi kim ne yaparsa yapsın, Suriyeli kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.