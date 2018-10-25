Şanlıurfa Valisi Erin, basınla bir araya geldi

Vali Erin ve gazeteciler yaklaşık 7 saat boyunca Şanlıurfa'nın geleceğini konuşarak fikir alışverişinde bulundu. Toplantıya il merkezi ile ilçelerde görev yapan çok sayıda gazeteci katıldı.

Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneği tarafından yapılan ve belli aralıklarla şehrin önde gelen kişileriyle bir araya gelen Şanlıurfalı gazeteciler, burada konuk ettiği kişilerle şehrin sorun ve sıkıntılarını masaya yatırıyor. “Şanlıurfa İçin Tek Kalem Buluşmaları” adı altında yapılan toplantının son konuğu ise Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin oldu.

Vali Erin, “Doğrudan temine geçit vermeyeceğiz”

Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Dernek binasında düzenlenen buluşmaya Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Dernek Başkanı Tahir Gülebak, Şanlıurfa merkezde görev yapan yerel ve ulusal gazetecilerin yanı sıra 13 ilçe gazetesin imtiyaz sahipleri katıldı. Buluşmada gazeteciler öncelikle basın mensuplarının, gazetelerin il merkezinde ve ilçelerde yaşadıkları sorun ve sıkıntıyı Vali Erine iletti. Özellikle ilçelerde doğrudan teminde yaşanan sıkıntıyı ileten ilçe gazete sahipleri, yaşanan bu sıkıntının giderilmesi konusunda Vali Erin'den destek istedi. Vali Erin ise bu konunun takipçisi olduğunu ve bu konuda usulsüzlük yapan her kim olursa olsun karşında durup buna müsaade etmeyeceğini söyledi. Bu tür konularda gazete imtiyaz sahiplerine de iş düştüğünü belirten Vali Erin, yaşanan bu tür sıkıntılarda direk kendisinin bilgilendirilmesi istedi. Vali Erin, gece boyunca gazetecilerin sorunlarını dinleyerek çözümü konusunda talimatlar verdi. Şanlıurfa basınının haber yapma konusunda gerekli hassasiyeti gösterdiğini söyleyen Vali Erin, bir ilin kalkınmasına her kurumun olduğu gibi basının da katkı sağladığını belirtti.

“Amacımız Şanlıurfa'yı iyi bir şekilde tanıtmak”

Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Dernek Başkanı Tahir Gülebak ise, “Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin bugün Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneğini ziyarette bulundu. Vali Erin her zaman halkla iç içe olmuştur. Bu gün bizimle birlikte olduğu için Vali Abdullah Erin'e teşekkür ederim” diye konuştu.