Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna:

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulunan Vali Güngör Azim Tuna, "Her zaman güvenlik güçlerimizin yanındayız" dedi.

Şanlurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Ceylanpınar ilçesinde Kaymakam Ahmet Karatepe’yi makamında ziyaret etti. Buradaki konuşmasında tüm bölge insanının yeni yılını kutlayan Vali Tuna, daha sonra ise İlçe Jandarma Komutanlığını ve İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu’nun da eşlik ettiği ziyarette Vali Tuna, polis ve jandarmalarla sohbet etti. İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Erol Duyar ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Uzun’u makamında ziyaret eden Tuna, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Tuna, talebi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet İlköğretim Okulu 6’ıncı sınıf öğrencisi Ahmet Kurt’a alınan bisikleti de, öğrenciye teslim etti. Güvenlik güçlerinin zor koşullarda görev yaptığını ifade eden Vali Güngör Azim Tuna, "Ceylanpınar, Suriye ile önemli bir sınırımızın olduğu sıfır noktasındaki bir ilçemiz. Burada içişlerimize bağlı olarak emniyet ve jandarma teşkilatımızın fedakarca yaptıkları görev takdire şayandır. En önemlisi de bugün daha ziyadesiyle müşahede ettik ki, birlik ve beraberlik noktasında bu arkadaşlarımız ilçe kaymakamlığı önderliğinde tüm kurumların işbirliğiyle güzel bir ortamda görev yapmaktadırlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Sağlık ve afiyet içerisinde görevlerinde başarılar diliyoruz. Bu zor dönemlerde özveriyle görev yapan güvenlik kuvvetlerimiz bizim için çok kıymetlidir. Onlara her türlü desteği vermek bizim boynumuzun borcudur. Biz bu arkadaşlarımızın her zaman yanında olduğumuzu onlara bildirmek isteriz” dedi.

Ardından Ceylanpınar İmam Hatip Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleriyle bir araya gelen Vali Tuna, öğrencilere kitap ve oyuncak hediye etti. Dersleriyle ilgili olarak öğrencilere sorular soran Vali Tuna, öğrencilere derslerinde başarılar diledi. Vali Tuna, son olarak Ceylanpınar Belediyesi’ni ziyaret ederek Başkan Menderes Atilla ile biraraya geldi. Şeref defterini imzalayan Vali Tuna, ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.