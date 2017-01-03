Diğer
Kategoriler
03 Ocak 2017 17:49

Şanlıurfa Valisi’den Ceylanpınar’a ziyaret

Şanlıurfa Valisi’den Ceylanpınar’a ziyaret

03 Ocak 2017 17:49

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ceylanpınar ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Vali Tuna’yı makamında ağırladı. Ceylanpınar Kaymakamı Ahmet Karatepe, Şanlıurfa il Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ile Belediye Başkanı Atilla’yı ziyaret eden Vali Tuna, burada bir açıklama yaptı.
Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, ’’Yardıma muhtaç ülke var insanlar var bunlara elimizden geldiği kadar el uzatmaya çalışmışız. Bugünde yine en başta hemen yanı başımızda Suriyeli kardeşlerimize hiç kimsenin yapmadığı ve yapamayacağı yardım eli uzatmışız. Şanlıurfa olarak ta bu yardım elini önemli bir kısmını Şanlıurfa’da gerçekleşmiş 500 bini aşkın Suriyeli kardeşlerimizi burada yıllardır bağrımıza basmışız, ekmeğimizi paylaşmışız ve buna devam ediyoruz. Ceylanpınar’da da bir çadır kentimiz var burada da yine binlerce misafir ağırlıyoruz. Ayrıca çadır kentin dışında Ceylanpınar’da da yine binlerce Suriyeli ağırlıyoruz. Bu kardeşlik huzur ortamının tesisinde mutlaka kurumların birlikte çalışması koordinasyonu iş birliği çok önemli Belediyelerimiz burada çok önemli bu iş birliğinin sağlandığı yerlerde güzel hizmetler yapılabiliyor. Ceylanpınar ilçemiz bu örneklerden bir tanesidir. Burada ilçe belediyemize teşekkür ediyorum kaymakamımızla birlikte Jandarması Emniyetti el ele vererek öncelikle güvenliği sağlamada vatandaşın huzurunu asayişini can ve mal güvenliğini temin etmede önemli görev yapıyor arkadaşlarımız.
En önemlisi burası sıfır hattında bir ilçe sınırda, sınır güvenliği aslında sadece Ceylanpınar’ın güvenliği sağlanmıyor, sadece Şanlıurfa’nın güvenliği sağlanmıyor, aslında bütün Türkiye’nin güvenliği burada bu sınırdan sağlanıyor. Burada görev yapan bütün huduttaki askeri personeline de onlarla dualarımız, kazasız, belasız bir görev yapmaları üstün başarılar diliyoruz. Hepsi görevinin bilincinde olan insanlar, Türkiye artık eski Türkiye değil, hem sınırlarımız daha iyi müdafaa ediliyor. İçeride daha birlik beraberlik içerisinde güvenlik görevlilerimiz görev yapıyorlar terör ve mücadele kapsamında suç ve suçlu mücadele kapsamında’’dedi.
Ceylanpınar ziyaretlerine Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna’nın yanı sıra Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ile birlikte gerçekleştirdi. Ceylanpınar’da ziyaretlerini tamamlayan Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, buradan ayrılarak Şanlıurfa’ya hareket etti.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
8
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    8°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    11°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    11°C
  • Pazar
    Yağmurlu
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç