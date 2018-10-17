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Şanlıurfa ve Muğla'da eş zamanlı fuhuş operasyonu: 16 gözaltı

Şanlıurfa ve Muğla’da fuhuş çetesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şanlıurfa ve Muğla'da fuhuş çetesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kadına zorla fuhuş yaptırdıkları belirlenen 16 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ile Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirlikleri tarafından her iki ilde fuhuş yaptıran çeteye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kadını zorla fuhşa teşvik edip aracılık yapan ve yer temin eden 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürülürken, operasyon düzenlenen evlerde yapılan aramada ise fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 8 bin 630 lira ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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