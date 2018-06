Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Osmanlı Mahallesi Mesire alanında düzenlenen Et ve Süt Kurumu Şanlıurfa Et Kombinası, Yem Fabrikası ve Tarıma Dayalı İhtisas Besi Bölgesi Üst Yapı temel atma törenine katıldı. Programda bir konuşma yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi kompleksin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, “Şu an temeli atılan tesislerin Şanlıurfa ekonomisine, Şanlıurfa üretimine önemli yatırımlar olacağını düşünüyorum. Bu sebeple öncelikle zatı halleriniz olmak üzere emeği geçen herkese Şanlıurfa halkı adına teşekkürlerimi ve şükranlarımı iletiyorum” dedi.

“Türkiye’nin en önemli et ve süt kurumu kompleksi”

Türkiye’nin en önemli et ve süt kurumu kompleksini Şanlıurfa’da yaptıklarını söyleyen Bakan Fakıbaba, “Reisimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın projesiydi. Ben ilk Tarım Bakanı olduğumda şunu söyledi, Fakıbaba benim dar gelirli kardeşlerime et yedireceksin. Ben de talimat emirdir dedim. Cumhurbaşkanım ve biz çalışmaya başladık. Hakikaten 15 binin üzerindeki şubelerde, beldelerde bile görüyorum, kıyma 29 lira kuşbaşı 31 lira. Günde 70 büyükbaş ve 200 küçükbaş ve bin ton depolama alanımız olacak. Türkiye’nin en önemli et ve süt kurumu kompleksini burada yapıyoruz. Ben Şanlıurfa’yı tanıtırken 3 tane ‘T’ diyordum tarım, ticaret ve tarih. Şimdi Şanlıurfa hayvancılığın başkenti olacaktır. Bu konuda ben ve arkadaşlarım AK Parti hükümetleri ve bakanları emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Şu anda gıda OSB hazır. İsot fabrikası nerede olacak, Şanlıurfa’da olacak. Fıstık fabrikası nerede olacak, Şanlıurfa’da olacak” dedi.

“Türkiye Türkiye’de yaşayan bütün insanların ülkesidir”

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 24 Haziran’da Türkiye’nin cumhurbaşkanının Recep Tayyip Erdoğan olacağını ve bunu Amerika ve Almanya da dahil olmak üzere herkesin bildiğini ifade ederek, “24 Haziran’da yeni Reisi Cumhur Recep Tayyip Erdoğan, bunu herkes biliyor. Allah da biliyor, kul da biliyor, Amerika’da biliyor, Almanya’da biliyor. Bizler size hizmetkar olarak çalışacağız. Hizmetkarınız olarak çalışabilmemiz için önce bize ulaşmanız gerekiyor, tanımanız lazım. Tanımadan nasıl hizmetkarlık olur. Sadece televizyonun karşısında veya mecliste konuşacaksın ve eleştireceksin. Kardeşim eleştiriyi herkes yapabilir ama bir şey üretebiliyor musun sen, onu üret. Burada Kürdü, Türkü, Arapı benim canım değil mi? Hiç öyle bir ayrımcılık yapıyor muyum, hiç öyle bir farklılaşma olabilir mi? Ben sadece şunların milletvekiliyim, bu mantıkla bir yere gidemezsiniz, bu mantıkla Türkiye’de bir yere gidemezsiniz. Türkiye Türkiye’de yaşayan bütün insanların ülkesidir. Türkiye Kürtlerin ülkesidir, Türkiye Arapların ülkesidir, Türkiye Türkmenlerin ülkesidir, Lazların ülkesidir. Bizi Allah’tan başka kimse bölemez ve ayıramaz” diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardında tesislerin temsili açılış ve temel atma töreni gerçekleştirildi. Törenin ardından Bakan Fakıbaba ve beraberindekiler halkla birlikte iftar yaptı.

Eyyübiye ilçesine bağlı Koçören kırsal Mahallesi’nde yapılacak olan et ve süt kombinasının 103 bin metrekare alan üzerinde kurulacağı ve maliyetinin ise 60 milyon lira olacağı belirtildi. Programa Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın yanı sıra Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı İbrahim Toru, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Et ve Süt Kurumu yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.