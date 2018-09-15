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Şanlıurfa'a ağaç ve ahşap sanatı sergisi

Şanlıurfa’da ahşap sanatçısı Murat Yöntem tarafından birçok el emeği ürünün sergilendiği ‘Ağaç ve ahşap sanat sergisi’ Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Emin Özçınar tarafından açıldı.

Şanlıurfa'da ahşap sanatçısı Murat Yöntem tarafından birçok el emeği ürünün sergilendiği ‘Ağaç ve ahşap sanat sergisi' Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Emin Özçınar tarafından açıldı.


Sanata ve sanatçıya her alanda destek vererek gelişimi noktasında katıda bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ahşap sanatçısı Murat Yöntem'in el emeği göz nuru ile ürettiği sanatsal ahşap ürünlerini Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sergi salonunda sergiletme imkanı verdi.


Serginin açılışını gerçekleştiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Emin Özçınar'a büyükşehir belediyesi kültür ve sanat amirleri eşlik etti. Sanatçıya destek vermek amacıyla birçok ürünün büyükşehir bünyesine alınacağını belirten Özçınar, ayrıca yaptığı ürünleri Büyükşehir Belediyesi Hamarat Eller Çarşısı ve Büyükşehir Belediyesi Sanat Sokağında sergileme imkânı bulacağını belirtti.


Şanlıurfalı sanatçıya her alanda destek vereceklerini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Emin Özçınar, “Bu sergide hayatımda gördüğüm en güzel ahşap işlemelerin numunelerini görmekteyim ve bu anlamda sanatçımız Murat kardeşimizi tebrik ediyorum. Murat kardeşimin eserlerini Hamarat Eller Çarşımızda ve Sanat Sokağımızda sergileyerek satışa çıkartacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak sanatın ve sanatçının yanındayız. Bu anlamda sanata ilgisi olan tüm Şanlıurfalı kardeşlerimizin bu tip eserlerini Büyükşehir Sergi Salonunda sergileterek elimizden geldiğince destek olmaya çalışacağız. Bu ürünlerimizi toplarsak farklı şehirlerin önemli merkezlerinde sergileyeceğimize inanıyorum. Çünkü ses getirecek çok güzel doğal ürünler var” diye konuştu.

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