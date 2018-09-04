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04 Eylül 2018 01:27

Şanlıurfa’da 112 Acil Servis görevlisi hasta yakını tarafından bıçaklandı

Şanlıurfa’da ihbar üzerine vakaya giden 112 Acil Servis ekipleri, bıçaklı saldırıya uğradı.

Şanlıurfa’da 112 Acil Servis görevlisi hasta yakını tarafından bıçaklandı

04 Eylül 2018 01:27


Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Karaköprü ilçesine bağlı Narlıkuyu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, hipertansiyon vakası için olay yerine ambulans sevk edildi. Fırat A. yönetimindeki ve içerisinde Acil Tıp Teknisyeni Hüseyin Y. ile Paramedik Neslihan C.’nin içerisinde bulunduğu ambulans olay yerine geçti. Bu sırada bina girişinde bekleyen ve ismi öğrenilmeyen hasta yakınları, geç geldiğini öne sürdüğü sağlık ekipleriyle tartışmaya başladı. Çıkan tartışmada Hüseyin Y., bacağından bıçakla yaralanırken, Neslihan Ç. ise arbede sırasında bileğinden yaralandı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Ambulans sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Meslektaşları tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sağlık görevlileri, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Acil serviste tedaviye alınan sağlık görevlilerinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sağlık görevlileri, saldırgandan şikayetçi olurken, polis kaçan bıçaklı saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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