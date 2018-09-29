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Şanlıurfa'da 15 gözaltı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde Suriyeli aile ile Türk aileler arasında çıkan kavgada 2 kardeşin hayatını kaybetmesi sonrası sosyal medyadan halkı kin ve nefret duyguları ile tahrik edici paylaşımlar yapan 15 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde Suriyeli aile ile Türk aileler arasında çıkan kavgada 2 kardeşin hayatını kaybetmesi sonrası sosyal medyadan halkı kin ve nefret duyguları ile tahrik edici paylaşımlar yapan 15 kişi gözaltına alındı.


Geçtiğimiz Perşembe günü akşam saatlerinde Eyyubiye ilçesi Osmanlı Mahallesi'nde Suriyeli aile ile Türk aileler arasında çıkan kavgada 2 kardeşin hayatını kaybetmesi sonrası sosyal medyadan halkı tahrik edici paylaşımlar yapan 15 kişi gözaltına alındı.


Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “27.09.2018 günü ilimiz Eyyübiye ilçesinde meydana gelen çocuk kavgası olarak başlayan ve ailelerin olaya karışmasıyla gelişen kasten adam öldürme ve yaralama olayı ile ilgili olarak sosyal medya üzerinden halkı kin ve nefret duyguları ile tahrik edici paylaşımlar yaptığı tespit edilen 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bu tarz suç unsuru paylaşımlarda bulunan şüphelilerin tespit ve yakalama çalışmaları devam etmektedir” denildi.

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