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11 Temmuz 2018 10:06

Şanlıurfa’da 15 yaşındaki çocuktan 3 gündür haber alınamıyor

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde 3 gün önce kaybolan 15 yaşındaki çocuktan haber alınamıyor.

Şanlıurfa’da 15 yaşındaki çocuktan 3 gündür haber alınamıyor

11 Temmuz 2018 10:06


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesinde yaşayan 15 yaşındaki Halil Öncel, 3 gün önce evden ayrıldı. Akşam eve dönmeyince onu merak eden ailesi her yerde aramaya başladı. Halil’in izine ulaşamayan ailesi durumu polise bildirdi. Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusu yapan aile, çocuklarının sağ salim bulunmasını istiyor. Çocuğunun kaybolduğunu ve 3 gündür kendisinden haber alamadığını belirten baba Mehmet Emin Öncel, "Pazar günü saat 9’da benim oğlum evden çıktı, bir daha geri dönmedi. Ben halasına, amcalarına gitmiş olabileceğini düşündüm ama şimdi endişeliyim. Dün emniyete gittim kayıp ilanı verdim. Hala çocuğumdan haber yok. Çocuğumun bir an önce bulunmasının rica ediyorum. Pazartesi günü saat 6 civarında sanayiye gitmiş, iş aramış ancak iş bulamamış. En son saat 10’da göründüğü söyleniyor. Sonra Urfa’ya gideceğini söylemiş. Ben de yetkililerden rica ediyorum, bir an önce çocuğumun bulunmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.


Kayıp çocuğun küçük kız kardeşi Feride ise ağlayarak abisinin bir an evvel bulunması için yetkililerden yardım istedi.




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