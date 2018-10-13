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Şanlıurfa'da 172 kilo esrar maddesi ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 172 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 172 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünden elde ettiği bilgilerde Şanlıurfa'ya gelmekte olan bir kamyonette esrar maddesi olduğu bilgisine ulaştı. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ile Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmada M.D.'nin kullandığı kamyonet, Viranşehir ilçesi yakınlarında durdurulmak istendi. Durumu fark eden M.D., kamyonetteki esrar çuvallarını yol kenarına attıktan sonra yaya olarak kaçtı. Çuvalları inceleyen ekipler, içerisinde 172 kilogram esrar maddesi olduğunu tespit etti.


Yaya olarak kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

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