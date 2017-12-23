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23 Aralık 2017 14:42

Şanlıurfa’da 2 yankesici yakalandı

Şanlıurfa’da biri suçüstü olmak üzere 2 yankesici yakalandı.

Şanlıurfa’da 2 yankesici yakalandı

23 Aralık 2017 14:42


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, Pınarbaşı Mahallesi Göl Caddesi üzerindeki Haşimiye Otobüs duraklarında durumundan şüphelendikleri bir şahsı göz takibine aldı. Şahsın durakta bekleyen bir vatandaşın cebinde cep telefonunu aldığını gören polisler, zanlıyı suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan İ.H.G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Bir diğer olay ise Devteşti Mahallesinde yaşandı. Bir restorandaki vatandaşın cep telefonunun cebinden el çabukluğuyla alınması üzerine çalışma başlatan polisler, zanlının M.Ç. isimli şahıs olduğunu belirledi. Gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan zanlının birçok hırsızlıktan dolayı suç kaydının olduğu belirlendi.


Her iki olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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