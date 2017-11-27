Şanlıurfa’da 2018 yılı bütçesini karara bağladı

Yaklaşık 20 gün süren çalışma sonrası Büyükşehir Belediyesi Plan Bütçe Komisyonunu makamında ağırlayan Başkan Nihat Çiftçi, 2018 yılının da hamle yılı olacağını belirtti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi, 20 gün süren yoğun çalışma temposunun ardından 2018 yılı planlama ve bütçesini karara bağladı. Büyükşehirin olduğu kadar ilçe belediyelerinin de bütçelerinin daha da nasıl geliştirilebileceği, ne tür iyileştirmelerin yapılabileceği, denk bütçenin oluşturulması ve gelir arttırıcı işlemlerle tasarrufların nasıl sağlanabileceği yönünde ortak kararlar alan Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerini makamında ağırlayarak, emeklerinden dolayı üyelere teşekkür eden Başkan Nihat Çiftçi, "Komisyonumuz şahsında tüm meclis üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Meclis tarafından da onaylanan bütçe kararnameleri sonrası 2018 yılında çalışma açısından yine yoğun bir dönem yaşayacaklarını belirten Başkan Nihat Çiftçi, "Çalışkan Büyükşehir kadroları ile 2018 yılında da yine nice hizmetler ve projelerle halkımızın yanında yer alacağız. Geniş kapsamlı bir çalışma dönemini daha geride bıraktık. Halkın hizmetkarı olmaktan gurur duyan meclis üyesi arkadaşlarıma da emeklerinden dolayı tekrar tekrar teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.