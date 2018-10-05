Şanlıurfa'da 2'nci İsot Festivali devam ediyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve paydaş kurumlar tarafından düzenlenen 2'nci İsot Festivali, isot kahvaltısı ve kortej yürüyüşü ile devam etti.

Hamarat Eller Çarşısı'nda sabah saatlerinde isot kahvaltısıyla başlayan etkinlik, kortej yürüyüşüyle devam etti. Protokol üyeleri ile vatandaşların isot kahvaltısı yapmalarının ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, protokol üyeleri ve vatandaşlar, biber maskotları eşliğinde Haşimiye Meydanı'na kadar yürüdü.

Belediye Başkanı Nihat Çiftçi meydanda yaptığı açıklamada, Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit düşen askerler için Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı diledi. Çiftçi, PKK'nın Türkiye'nin ve Doğu'nun gelişmesini istemediğini söyleyerek, "Hep birlikte olacağız, dik duracağız, kardeş olacağız. Biz hiçbir gencimizi ve evladımızı içeride, dışarıda birliğimize kastetmiş, toprağımıza kastetmiş hiç kimseye yedirmeyiz. Bu topraklarda yüzyıllardır barış içinde kardeşçe yaşıyoruz. Mücadelemize devam edeceğiz. Türkiye büyük bir ülke, Türk milleti büyük bir millettir. Birçok sorunu aştığı gibi bu sorunu da aşacaktır. Festivalde eğlence ve konser kısımlarını iptal ettik. Diğer kısımlarla etkinlikler devam edecek” diye konuştu.

Çiftçi ve protokol üyeleri yürüyüş sırasında vatandaşlara isotlu pişmaniye de hediye etti. Festival Pazar gününe kadar çeşitli etkinliklerle sürecek.