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03 Aralık 2017 17:25

Şanlıurfa’da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlandı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Şanlıurfa’da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlandı

03 Aralık 2017 17:25


3 Aralık Dünya Engelliler Günü, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Belediye binası önünde düzenlenen etkinliğe Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Dernek Başkanları ile çok sayıda engelli katıldı. Engelliler çalınan davul zurna eşliğinde halay çekerek gönüllerince eğlendi. Bedensel Engelliler Dernek Başkanı İbrahim Tapışık, Şanlıurfa Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Bedih Satoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Hasan Bilici ise Engellilerin sadece bir gün değil her zaman hatırlanması gerektiğini ifade ederek düzenlenen etkinlik nedeniyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3 Aralık Dünya Engelliler günü etkinliği Engelliler Koordinasyon ve Yaşam Merkezinde devam etti.




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