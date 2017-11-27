Diğer
Kategoriler
27 Kasım 2017 21:44

Şanlıurfa’da 3 DEAŞ’lı ve 14 PKK’lı yakalandı

Şanlıurfa’da DEAŞ ve PKK/KCK terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 17 kişi yakalandı.

Şanlıurfa’da 3 DEAŞ’lı ve 14 PKK’lı yakalandı

27 Kasım 2017 21:44


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 kişi gözaltına alınırken, 4 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Zanlıların evlerinde yapılan aramada örgütsel dokümanlar ele geçirildi.


Bir diğer operasyon ise DEAŞ terör örgütüne yönelik yapıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde düzenlediği operasyonda Suriye uyruklu 3 teröristi yakaladı.


Zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Her iki olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
17
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    17°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    16°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    16°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç