Şanlıurfa’da 3 DEAŞ’lı ve 14 PKK’lı yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 kişi gözaltına alınırken, 4 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Zanlıların evlerinde yapılan aramada örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Bir diğer operasyon ise DEAŞ terör örgütüne yönelik yapıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde düzenlediği operasyonda Suriye uyruklu 3 teröristi yakaladı.

Zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Her iki olayla ilgili soruşturma devam ediyor.