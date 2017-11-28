Şanlıurfa’da 3 hırsız yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro ekipleri, kent merkezindeki Veysel Karani, Batıkent ve Şenevler Mahallelerinde bulunan 4 ayrı evden hırsızlık yapan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmada güvenlik kamerası kayıtlarının inceleyen ekipler, hırsızları tespit ederek adreslerin operasyon düzenledi. Operasyonda, İ.H.S., A.D., ve A.G. isimli şahıslar gözaltına alındı. Hırsızların çalmış oldukları, bir dizüstü bilgisayar da sahibine teslim edilmek üzere ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 hırsız sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.