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28 Kasım 2017 15:38

Şanlıurfa’da 3 hırsız yakalandı

Şanlıurfa’da farklı adreslerdeki dört evde hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı.

Şanlıurfa’da 3 hırsız yakalandı

28 Kasım 2017 15:38


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro ekipleri, kent merkezindeki Veysel Karani, Batıkent ve Şenevler Mahallelerinde bulunan 4 ayrı evden hırsızlık yapan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmada güvenlik kamerası kayıtlarının inceleyen ekipler, hırsızları tespit ederek adreslerin operasyon düzenledi. Operasyonda, İ.H.S., A.D., ve A.G. isimli şahıslar gözaltına alındı. Hırsızların çalmış oldukları, bir dizüstü bilgisayar da sahibine teslim edilmek üzere ele geçirildi.


Gözaltına alınan 3 hırsız sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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