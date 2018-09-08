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08 Eylül 2018 15:13

Şanlıurfa’da 362 çocuk sünnet edildi

Şanlıurfa’da Haliliye Belediyesi tarafından "Kirvem belediyem olsun" projesi kapsamında düzenlenen 5.

Şanlıurfa’da 362 çocuk sünnet edildi

08 Eylül 2018 15:13

sünnet şöleninde 362 çocuk sünnet edildi.


Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, geleneksel hale getirdiği 5. sünnet şöleni kapsamında, maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocukları için bir restoranda düzenlenen sünnet organizasyonuna çocuklar ve aileleri katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, okundu. Halk oyunları gösterisi sunulduğu programda misafirlere yöresel yemeklerden "tirit" ikram edildi. Etkinlikte çocuklara çeşitli hediyeler dağıtan Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, konuşmasında geleneksel hale getirdikleri 5. Sünnet Şöleni’ni düzenlemekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Kirvem Belediyem Olsun Projesi’ni önemsediklerini belirten Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, "Burada geleceğin Fatihleri olan, geleceğin doktoru, mühendisi olacak bu çocuklarımızla bizi bir araya getiren Allah’a şükürler olsun. Rabbim tüm çocuklarımızın vatanımıza milletimize faydalı hizmetler yapacak insanlar olmasını nasip etsin. Bu çocuklarımızı yetiştiren anne ve babalarımıza da teşekkür ediyorum. Katılımınızdan dolayı herkese teşekkür eder, sünnet etkinliğimizin hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu.




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