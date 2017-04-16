Diğer
Kategoriler
16 Nisan 2017 09:23

Şanlıurfa’da 5 araç kundaklandı

Şanlıurfa’da aynı sokakta park halinde bulunan 5 araç, gece saat 03.

Şanlıurfa’da 5 araç kundaklandı

16 Nisan 2017 09:23

30 sıralarında kundaklandı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi’nde aynı sokakta park halinde olan 4 otomobil ile bir hafif ticari araç, gece saat 03.30 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakılarak kundaklandı. Sokaktaki araçların yandığını fark eden vatandaşlardan biri, bağırıp balkon demirlerine sopayla vurarak sokakta oturan vatandaşları uyandırmaya çalıştı. Gürültü üzerine uyanan vatandaşlar, sokaktaki 5 aracın yandığını gördü. Apartmanlardan inen vatandaşlar kovalarla taşıdıkları suyla yangına müdahale etmeye çalıştı. Vatandaşlar ve olay yerine giden itfaiye tarafından müdahale edilen araçlar kısa sürede söndürüldü. Müdahale sonucu söndürülen araçlarda maddi hasar meydana geldi.


Kızına yeni aldığı otomobili de kundaklanan Şükrü Aydemir, “Gece yatıyorduk, birden ’kalkın’ diye bir bağırma sesi duyduk. İndiğimizde arabaların hepsi tutuşmuştu. Bizim de arabamız vardı. En başta bizimkisini yakmışlardı. İndiğimizde zaten yeni tutuşmuşlardı ama bizimki diğer araçlara göre fazla yanıyordu. Arada yakmadıkları arabalar vardı. Toplam 5 aracı yakmışlar. Biri de cami hocasının. Seçim arifesinde neden yaktıklarını bilmiyorum. Araç sahiplerinin herhangi bir akrabalığı yok. Arabaları yakılanların 3 tanesi öğretmen” ifadelerini kullandı.


Araçların üzerinde ve çevrede inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şahıs ya da şahısları yakalamak için çalışma başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
23
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    24°C
ŞANLIURFA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 19 RECEB 1438
  • 16 Nisan 2017
  • Pazar
  • İmsak :04:01
  • Güneş :05:42
  • Öğle :12:35
  • İkindi :16:17
  • Akşam :19:08
  • Yatsı :20:38
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!