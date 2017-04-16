Şanlıurfa’da 5 araç kundaklandı

30 sıralarında kundaklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi’nde aynı sokakta park halinde olan 4 otomobil ile bir hafif ticari araç, gece saat 03.30 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakılarak kundaklandı. Sokaktaki araçların yandığını fark eden vatandaşlardan biri, bağırıp balkon demirlerine sopayla vurarak sokakta oturan vatandaşları uyandırmaya çalıştı. Gürültü üzerine uyanan vatandaşlar, sokaktaki 5 aracın yandığını gördü. Apartmanlardan inen vatandaşlar kovalarla taşıdıkları suyla yangına müdahale etmeye çalıştı. Vatandaşlar ve olay yerine giden itfaiye tarafından müdahale edilen araçlar kısa sürede söndürüldü. Müdahale sonucu söndürülen araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kızına yeni aldığı otomobili de kundaklanan Şükrü Aydemir, “Gece yatıyorduk, birden ’kalkın’ diye bir bağırma sesi duyduk. İndiğimizde arabaların hepsi tutuşmuştu. Bizim de arabamız vardı. En başta bizimkisini yakmışlardı. İndiğimizde zaten yeni tutuşmuşlardı ama bizimki diğer araçlara göre fazla yanıyordu. Arada yakmadıkları arabalar vardı. Toplam 5 aracı yakmışlar. Biri de cami hocasının. Seçim arifesinde neden yaktıklarını bilmiyorum. Araç sahiplerinin herhangi bir akrabalığı yok. Arabaları yakılanların 3 tanesi öğretmen” ifadelerini kullandı.

Araçların üzerinde ve çevrede inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şahıs ya da şahısları yakalamak için çalışma başlattı.