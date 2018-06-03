Diğer
Kategoriler
03 Haziran 2018 16:30

Şanlıurfa’da 5 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Şanlıurfa’da 5 kişinin yaralandığı otomobil kazası kameralara yansıdı.

Şanlıurfa’da 5 kişinin yaralandığı kaza kamerada

03 Haziran 2018 16:30


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde freni boşalan otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra takla attı. Yaklaşık 3 ay önce meydana gelen ve 3’ü ağır 5 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde virajı alamayan otomobilin refüje çarptıktan sonra takla attığı görülürken yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşların ise panikle kaçışmaya çalıştığı, karşı şeritten gelen başka bir otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldukları gözlendi.


Kaza, Haliliye ilçesi Cengiz Topel Mahallesi’nde yaşanmıştı. İddiaya göre, Çamlık Caddesi’nden Şehit Nusret Caddesi’ne giren 63 KK 388 plakalı otomobilin freni boşaldı. Sürücü karşıdaki dükkanlara dalmamak için direksiyonu kırınca araç refüje çarparak takla attı. Kazada otomobilde bulunan aynı aileden 5 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşlar tarafından özel araçlarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan 3’ünün sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    35°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç