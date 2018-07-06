Şanlıurfa’da 6 bin 200 yaşlı YADES projesinden faydalandı

Sağlık hizmetlerinden ev onarımına, il dışı gezilerden doğum günü kutlamalarına kadar her türlü etkinliği düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, bu davranışı ile takdir topladı.

Şanlıurfa’da her yaştan vatandaşa en iyi hizmeti sunabilmek için fiziki çalışmalardan sosyal hayata yönelik projelerine kadar her türlü ayrıntıya yer veren Büyükşehir Belediyesi, YADES Projesi kapsamında şu ana dek maddi olanakları kısıtlı 6 bin 200 yaşlıya ulaştı. Kurulan birim personelleri tarafından adreslerinde bizzat ziyaret edilen ve ihtiyaçları kaydedilen yaşlı vatandaşlara yönelik sağlık hizmetleri, psikolojik hizmetler, ev bakım ve onarımı, il dışı gezileri, ağaç dikim etkinlikleri, doğum günü kutlamaları ve çok sayıda buluşma gerçekleştirildi.

Atamıza sahip çıkmalıyız

Yapılan çalışmaları değerlendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, amaçlarının belediyecilik hizmetlerini her yaştan vatandaşa ulaştırmak olduğunu söyledi.

Kendisinin de sürekli olarak saha uygulamalarına katıldığını sözlerine ekleyen Çiftçi, "Atamıza sahip çıkmalıyız ve bu sahip çıkma bilincini gençlerimize aşılamalıyız. Bu amaçla yola çıkan Büyükşehir kadrolarımız YADES Projesi kapsamında 6 bin 200 vatandaşımıza ulaştı. Bunu detaylandırırsak, bin 20 kişiye evde sağlık hizmeti, 200 kişiye medikal yardımı, 150 haneye tadilat ve onarım, 3 bin kişiye gıda yardımı, 25 kişiye mesleki kurs, 75 kişiye kişisel bakım, 150 kişiye Doğum günü kutlaması ve bin 150 vatandaşımıza da il dışı geziler düzenledik. Bunun yanı sıra her bayramda onların yanında olduk, taziyelerinde de yine oradaydık. Halka hizmet, Hakk’a hizmettir anlayışıyla ekip arkadaşlarımız gitmedik adres bırakmadılar. Bu çerçevede tüm çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Tüm yaşlılarımıza da saygılarımızı sunuyorum. Unutmasınlar ki Büyükşehir her zaman vatandaşının yanında" diye konuştu.

Büyükşehir ekipleri, YADES projesi 2018 yılı planlaması dahilinde her gün yeni adresleri ziyaret ederek, daha çok sayıda vatandaşa ulaşmayı hedefliyor.