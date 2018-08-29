Şanlıurfa’da 6 bin 800 öğrencinin katıldığı yaz kursları sona erdi

Kentte, gençlerin yaz aylarını değerlendirmeleri için 21 branşta, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan yaz kurslarının sezonu gerçekleştirilen ödül töreni ile kapandı. Gençlerin her anlamda gelişimine katkıda bulunulmak için düzenlenen kurslar 6 bin 800 öğrenci faydalandı. Ücretsiz verilen kurslar sonunda gerçekleştirilen ödül töreniyle dereceye giren gençler, çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda gerçekleştirilen kapanış programına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, gençlere nasihatlerde bulunarak, eğitim konusunda herkese görev düştüğünü belirtti. Çiftçi, "Çocuklar bizim geleceğimiz olduğu için güzel bir yaz geçirmelerini istedik. Eğitim ve spor merkezlerimizde, yüzme havuzlarımızda kardeşlerimizin güzel bir şekilde faydalanmalarını sağladık. Şanlıurfa’mız Türkiye’nin en genç ili. Şanlıurfalı gençlere inanıyoruz. Anne ve baba olarak, eğitimci olarak, gençlik spor müdürlüğümüz ve Büyükşehir olarak imkanları biz oluşturacağız" dedi.

"Sizler için çalışıyoruz"

Kalkınmışlık seviyesinin yükselmesi için doğru bir eğitimin şart olduğunu vurgulayan Çiftçi, "Hepimiz Şanlıurfa’nın kültür, sanat, eğitim, gelenek ve göreneğiyle ilgilenmemiz lazım. İnsan sadece fiziki mekanlarla mutlu olmuyor. Kalkınmışlık ve gelişmişlik sadece fiziki mekanlarda değildir, beyinlerde, yüreklerde ve bilgidedir. Geleceğimizi bu şekilde değerlendirmemiz lazım. Ağaç yaşken eğilir. Çocuklarımız küçükken onunla ilgileneceğiz. Sahipsiz bırakmayacağız. Büyükşehir Belediyesi sizler için çalışıyor ve tüm merkezleri ile sizin emrinizde. Sizlerin de bu konuda duyarlı olması gerekiyor" diye konuştu.

Öte yandan 21 branşta gerçekleştirilen yaz kurslarının gelecek yıl okulların kapanmasıyla birlikte devam edeceği belirtildi.