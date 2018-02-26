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26 Şubat 2018 15:57

Şanlıurfa’da 61 mahallenin su sorunu çözülüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, 61 kırsal mahalleyi kapsayan 155 kilometre uzunluğundaki ‘Akziyaret Grup İçme Suyu Projesi” çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfa’da 61 mahallenin su sorunu çözülüyor

26 Şubat 2018 15:57


Şanlıurfa’nın alt yapı sorununa kalıcı çözümler üretmek için girişimlerde bulunarak gerek Kuveyt Kalkınma Ajansından gerek ise Japon Kalkınma Ajanslarından kaynak bulan Nihat Çiftçi, Başlatmış olduğu grup içme suyu projelerini hayata geçiriyor.


Şehir merkezi ve ilçelerde alt yapıya yönelik bir çok çalışma başlatarak vatandaşların taleplerini karşılayan Büyükşehir ŞUSKİ ekipleri, planlı ve programlı bir şekilde çalışıyor. Bu kapsamda kırsal mahallelerin içme suyuna yönelik projeler geliştiren Büyükşehir Belediyesi, ilk olarak Harran kırsal mahallerinde içme suyu olmayan 30 mahallede başlatan uygulamanın ardından Siverek’te 16 mahalleyi kapsayan Gedik içme suyu ve son olarak da Karaköprü ilçesinde 61 mahalleyi kapsayan Akziyaret grup içme suyu projesini sürdürüyor.


155 kilometre uzunluğa sahip


155 kilometre uzunluğa sahip ‘Akziyaret Grup İçme Suyu Projesi’ yüksek kaliteli malzemeden oluşan alt yapı çalışmasıyla enerji tüketimi olmaksızın temiz içme suyu temini sağlamış olacak. Geçtiğimiz aylarda projenin uygulandığı ve çalışmaların başladığı alanda inceleme yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, “Su hayattır, su gelecektir suyun kıymetini bileceğiz, su kaynağını içme suları anlamında doğru değerlendiriyoruz ve projelendirip sahada uyguluyoruz” dedi.


Muhtarlar memnun


61 Kırsal mahalleyi kapsayacak Akziyaret grup içme suyu projesinin çalışmalarından oldukça memnun olan bölge muhtarları, uzun yıllardır içme suyu sorunu yaşadıklarını ve bu projenin bitmesiyle temiz, sağlıklı içme suyuna kavuşacaklarını dile getirerek Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’ye teşekkür ettiler.




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