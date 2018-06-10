Şanlıurfa’da 650 yetim ve öksüz iftarda buluştu

Şanlıurfa’da bir araya gelen 4 dernek, 650 Suriyeli ve Türk yetim ve öksüz ile ailelerine iftar yemeği verdi. Haliliye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesindeki bir düğün salonunda verilen iftar yemeğinde bir araya gelen aileler dualar eşliğinde iftar açtı. Programın sonunda ise çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Programı düzenleyen dernekler adına bir açıklama yapan Veysel Toprak,” Uzun yıllara dayanan bir yardım kampanyamız var. Yerli ve Suriyeli ailelerimize yardımlarımız özellikle ramazan ayı içerisinde olmak üzere yıl içerisinde devam ediyor. Bu arada isteğimiz gönlü kırık, mazlum dediğimiz yetim ailelerimize, hem yerli hem de Suriyeli olmak üzere onlarla bu bayram üzeri ekmeğimizi, sevgimizi paylaşmak için bu programı düzenledik. O mazlumların yüreğine bir nebze olsun mutluluk vermek adına bir mutluluk yaşamak istedik. 650 yetimimize burada iftar yemeği verildi. Yetim ailelerimiz sevindi. Burada dernekteki gönüldaşlarımızla birlikte çaba göstererek bunu güzel bir şekilde sergiledik. Yemeğin dışında ailelere madii yardımda bulunmak için gelen hayırseverlerimize, kimin katkısı varsa hepsine teşekkür ediyoruz. Herkesin yetimin yanında olmasını, onları sevindirmesini bekliyoruz” diye konuştu.