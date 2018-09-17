Şanlıurfa'da 692 bin öğrenci ders başı yaptı

Şanlıurfa'da aralarında Suriyeli öğrencilerin de bulunduğu 692 bin öğrenci, yeni eğitim ve öğretim yılında ders başı yaptı.

Türkiye'nin genç nüfusunun yoğun olduğu illerin başında gelen Şanlıurfa'da yeni eğitim öğretim yılı başladı. Kentte 77 bini Suriyeli 615 bin ilk ve ortaokul öğrencisi, ders zilinin çalmasıyla birlikte sınıfları doldurdu. Yeni eğitim öğretim yılına başlayan öğrenciler, heyecanlı ve mutlu olduklarını belirterek derslerinde başarılı olmak için çalışacaklarını söyledi.