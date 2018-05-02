Şanlıurfa’da 81 ilden 81 genç buluştu

Daha önce Konya’da “Konuşmak için değil, Dinlemek için” temasıyla buluşan gençler Şanlıurfa’da “Tüketmek için değil, üretmek için” temasıyla bir araya geldi. Gaptem’deki programda konuşan proje koordinatörü Ahmet Katıksız, "Buraya gelen gençler 81 ilden geldi. Hepimizin üzerinde farklı tişörtler var, bunun amacı gençler farklı renkleriyle gök kuşağının ahengini oluşturuyorlar. Bugün burada olan genleri çok şanlı görüyorum. Kendileri için hikayeler topluyorlar ve bu hikayeleri yaşlandıklarında çocuklarına, torunlarına anlatma fırsatı bulacaklar. Bugün topluma baktığımızda içerisinde en zengin olan kesim hikayesi fazla olanlardır. Bu yüzden gençlerin hikaye toplama sürecine katkı sunmaya çalışıyoruz. Bizim amacımız şu, düşünen, üreten ve sorgulayan bir gençlik. Bugün burada bulunan gençlerin hepsi farklı ve farklılıklarını bir kenara bırakarak bir konu etrafında buluşa biliyorlar. Burada olan gençlerin siyasi görüşlerini bilmiyoruz, bizi de ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren tek bir şey var. Bu gençlerin ülke için bir şeyler yapmak istiyorlar mı ya da yapmak istemiyorlar mı. Bugün burada ülke için bir şeyler yapmak istiyorum, elini taşın altına koymak istiyorum diyen gençler var. Gençlerle birlikte 5 gün boyunca buradayız, oturacağız, konuşacağız, tartışacağız ortaya bir sonuç bildirgesi çıkarmaya çalışacağız" dedi.

Eyyübüye ve Spor İşleri Müdürü İshak Aldundağ ise, "81 ilden gençlerin katıldığı ve Eyyübiye Belediye olarak başkanımız Mehmet Ekinci’nin talimatıyla mimarlığını yaptığımız sosyal yoksulluk zirvesi çok çok önemli bir proje. Gençlerimiz artık sokaklarda evlere, evlerden odalara kapanmış durumda. Burada gençler sosyalleştirilmeye çalışılıyor, tekrar sokağa, şehir hayatına katılmaya çalışılıyor. Proje çok önemli projede katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Afyonkarahisar’dan gelen Mehmet Adalak konuşmasında, "Biz gençler olarak güzel ülkemizin cennet vatanımızın dört bir yanından gelen kardeşlerimle beraber, sosyal yoksulluğun mahkemesini yaparak ileriye doğru adımlar atmak istiyoruz" diye konuştu.

81 ilden gelen gençler, 5 gün boyunca Şanlıurfa’da “Tüketmek için değil, üretmek için” temasıyla yaptıkları çalışmaları güçlendirmek ve daha farklı gençlerle paylaşmak için bir araya gelecek.