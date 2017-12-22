Şanlıurfa’da ABD’nin Kudüs kararı protesto edildi

Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde Balıklıgöl’deki Dergah Camisi’nde cuma namazını kılan vatandaşlar, ardından ellerindeki çeşitli dövizlerle tekbir getirip ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı. ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma ve Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararı basın açıklamasıyla protesto edildi.

STK Platformu adına basın açıklaması yapan Mustafa Kırıkçı, ”İsrail sen bir hiç aynı zamanda zorbasın, senin aldığın kararları hiçbir zaman kabul etmeyeceğiz. İsrail belası zalim emperyalist babaları tarafından içimize bir ur gibi yerleştirildi. Bu bela sinsice, hukuksuzca, işgal ve ihlallere devam ederek özgür Filistin topraklarını istila etmeye, yağmalamaya ve kanla sulamaya devam ediyor. Filistin halkını öldürmeye, sindirmeye ve sürgün etmeye çalışmaktadır. İsrail ancak ve ancak yağmacı, hırsız ve zorba bir topluluktur. Bu gerçeklerle bizler Şanlıurfa’dan Kudüs’e selam ediyor ve onların saflarında olacağımızı buradan ilan ediyoruz. Herkes bilmelidir ki resullerin yürüdüğü inşa ettiği medeniyet kurarak tüm dünyaya yaydığı hakikat mirasını zorbalara asla teslim etmeyeceğiz. İslam İşbirliği Teşkilatı’nın ’Kudüs Filistin’in başkentidir’ kararını destekliyoruz. Ancak başta Türkiye olmak üzere tüm İslam ülkelerinin başta terör organizasyonu İsrail ve onun abisi Amerika ile her türlü askeri, siyasi ve ekonomik ilişkileri yeniden gözden geçirmesini talep ediyoruz" dedi

Grup basın açıklamasının ardından dağıldı.