Şanlıurfa'da alt yapı çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, projelerini teknik ekiplerce hazırlayarak sahada titizlikle uyguluyor. Yürütülen alt yapı çalışmaları kapsamında merkez ilçelerin birçok farklı noktasında yağmur suyu drenaj, içme suyu ve kanalizasyon hat döşemesi yaparak çalışmalarını sürdürüyor. Döşenen yağmur suyu ve kanalizasyon şebeke hatları ile mevcut bölgelerde alt yapı sorununun önüne geçilerek kent genelinde ihtiyaç duyulan her noktada yağmur suyu ve kanalizasyon hattı döşeme çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa'nın tüm yerleşim yerlerinin eksik kalan altyapı ihtiyaçları doğrultusunda projeler ve planlamalar gerçekleştiren ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, yeni yerleşim bölgelerinde yer alan cadde ve sokaklarda kanalizasyon hattı döşedi.