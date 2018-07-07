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07 Temmuz 2018 16:24

Şanlıurfa’da altın hırsızı tutuklandı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde bir evden altın çalan hırsız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa’da altın hırsızı tutuklandı

07 Temmuz 2018 16:24


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri, Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesi’ndeki bir evde hırsızlık olayının yaşandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, başlattığı çalışma kapsamında olayın faili olarak S.Ö. isimli şahsın adresine baskın düzenledi. Gözaltına alına S.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Ayrıca bahse konu ikametten çalınan 12 adet altın bilezik, 1 adet cumhuriyet altını, 3 adet yarım altın, 3 adet çeyrek altın, 1 adet yüzük ve bir tabanca ele geçirilerek sahibine teslim edildi.




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