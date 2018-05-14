Şanlıurfa’da Amerika ve İsrail protesto edildi

Şanlıurfa Ahmet Bahçıvan İş Merkezi’nde toplanan sivil toplum kuruluşları, ABD aleyhine sloganlar atarak Filistin’in yanında olduklarını belirtti. Basın açıklamasının da yapıldığı gösterilerde İsrail ile ABD’nin Kudüs kararına tepki gösterdi.

Sivil toplum kuruluşları adına bir açıklama yapan Şanlıurfa Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı İbrahim Çoşkun, "15 Mayıs 1948 tarihi Filistin halkının ’Büyük felaket’ günüdür. Siyonistlerin Filistin topraklarının önemli bir kısmına el koyduğu ve kanlı bir tehcir süreciyle yüz binlerce Filistinli’yi vatanlarından çıkardığı gündür. İsrail’in kuruluşuyla başlamış büyük bir trajedinin adı olan Nekbe, terör rejimi İsrail tarafından öldürülen, işkence gören, hakları gasp edilen ve yurtlarından çıkarılarak zulme maruz bırakılan müstahzar Filistinli kardeşlerimizin vatanlarına geri dönme mücadelesinin adıdır aynı zamanda. Nebi’nin yıldönümüne denk getirilerek, Amerika Başkanı Trump’ın, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak ilan etmesi ve Nekbet Günü’ne denk gelen 14 Mayıs’ta elçiliğini Kudüs’e taşlayacağını açıklaması, Amerika’nın pervasız, had bilmez rejiminin vardığı noktayı gözler önüne sermektedir. Bu mücadele sırasında birçok kardeşimiz yaralanmış 50’yi aşkın kardeşimizde şehit düşmüştür. Bizler Urfa’daki STK’lar olarak Filistinli kardeşlerimizin maruz kaldığı zulme sessiz kalmamak ve seslerine ses katmak amacıyla buradayız. Bu büyük felaket gününün yıldönümünde üstelik bir Amerika’nın elçiliğin Müslümanların Harem-i Şeriflerinden olan Kudüs’e taşımasını kabul etmediğimizi, elçiliğin açılış merasiminin Nekbet Günü’ne denk getirilmesini lanetlediğimizi ve kınadığımızı Urfa’dan bütün dünyaya haykırıyoruz" diye konuştu.

Polisin güvenlik önlemi aldığı protesto gösterisi yaklaşık yarım saat sonra olaysız bir şekilde son buldu.