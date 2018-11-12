Şanlıurfa'da "Anne kız el ele" projesi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği 'büyükşehirle değişime hazır mısın' projesi kapsamında öğrencilere yönelik eğitim konferansı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Valiliği ile Harran Üniversitesi'nin ortaklaşa olarak düzenlediği 'eğitimde anne-kız el ele' projesi ile 'büyükşehirle değişime hazır mısın' projesi ile öğrenci ve velilere yönelik eğitici konferanslar düzenleniyor. Şanlıurfa'nın merkez ve ilçelerindeki okullarda düzenlenen konferanslar bu kez Karaköprü ilçesindeki İsmail Nazif Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Konferansa Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin eşi Sema Çiftçi, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in eşi Gülhan Erin, Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Siverekli, Harran Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Dursun Çadırcı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Açar'ın eşi Hülya Açar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar'ın eşi Nesrin Özçınar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Şube Müdürü Sibel Toptan, Şanlıurfa Valiliği'nden Sosyolog Fatma gümüş, Şanlıurfa İl Müftülüğü Vaizesi Hatice Öztürk, okul öğretmenleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Konferansta öğrencilere eğitimin önemini anlatan Başkan Nihat Çiftçi'nin eşi Sema Çiftçi, "Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin eğitimine çok önem veriyoruz. Biz halkın her kesiminin yanında olan bir belediyeyiz. Gençlerimizin, yaşlılarımızın, engellilerimizin, eğitimin, öğretmenlerimizin, velilerimizin herkesin yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz. Kızlarımızın eğitilmesi bizim için daha önemli. Çünkü kızlarımız geleceğin anneleri olacaklar" dedi.

Sema Çiftçi'nin ardından, Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Siverekli, Harran Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Dursun Çadırcı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Şube Müdürü Sibel Toptan, Şanlıurfa Valiliği'nden Sosyolog Fatma Gümüş, Şanlıurfa İl Müftülüğü Vaizesi Hatice Öztürk de öğrencilere kadın ve aile sağlığı, çocuk hastalıkları, bebek bakımı ve anne sütünün önemi konusunda bilgiler verdi.

Yapılan konuşmaların ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan temizlik hijyen paketleri öğrencilere dağıtıldı.